Алар Карис: мир с Россией достигается на поле боя

Алар Карис прокомментировал встречи представителей России и Украины в Стамбуле, которые некоторые СМИ называют «мирными переговорами».

«Больше, чем самой Украине, мир никому не нужен. Поэтому мы должны использовать все возможности, чтобы найти решение, которое будет миром для Украины. На данный момент это означает, к сожалению, что мир достигается через поле боя, и мы должны помогать и продолжать поддерживать Украину, пока это мирное соглашение не будет подписано. Затем нам также нужны гарантии безопасности для Украины, и в долгосрочной перспективе мы убеждены, что Украина также станет членом НАТО», - сказал Карис в интервью литовскому государственному изданию LRT.

На уточняющий вопрос о том, что президент США Дональд Трамп не видит Украину в НАТО, президент Эстонии напомнил, что членство в таких союзах может обсуждаться годами и присутствие Эстонии в этом альянсе тоже не было очевидным, когда об этом зашла речь впервые.

«Я просто хочу напомнить вам, что мы в Эстонии начали обсуждать членство в НАТО, когда на нашей территории еще находились российские войска, и не все верили, что Эстония, Латвия и Литва будут частью НАТО. Но вот мы здесь - мы члены и союзники НАТО. Финляндия и Швеция также недавно вступили в НАТО. Посмотрим, как все пойдет», - добавил Алар Карис.

«Мы должны сделать все, чтобы закончить эту войну, потому что Украина этого хочет, мы тоже этого хотим. Поэтому мы должны приложить усилия для этого и, конечно, для мирных переговоров. Но, как я уже несколько раз говорил, сила - это единственное слово, которое признает Россия. Поэтому мы должны быть сильнее и найти способ усадить их за стол переговоров», - повторил свою мысль президент Эстонии.