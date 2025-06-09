В Финском заливе пройдут учения НАТО по использованию беспилотных систем

Учения пройдут в западной части акватории у полуострова Порккала вплоть до района Ханко. За учебными районами будет осуществляться контроль на море.

«У беспилотных систем огромный потенциал и широкий спектр применения. С помощью умных и автономных систем можно, например, осуществлять мониторинг территорий и объектов, высвобождая ценные ресурсы для других задач», - говорит начальник оперативного управления ВМС Финляндии, коммодор Марко Лааксонен в пресс-релизе.