СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Пожар в торговом центре, ограбление в баре, носки с советской символикой на границе

6 июня в Ванасадама в Таллинне во время проверки гражданин Финляндии, 1981 года рождения, предъявил водительское удостоверение Болгарии с признаками подделки. Выяснилось, что документ полностью поддельный. Водительское удостоверение было изъято, а также было начато производство.

7 июня на пограничном пункте «Нарва-1» при выезде из Эстонии была проверена гражданка России, среди вещей которой были обнаружены не принадлежащие ей удостоверение личности и паспорт Германии. Документы были изъяты, а женщине разрешили продолжить путь.

8 июня в пункт пропуска «Нарва-1» на въезд в Эстонию прибыл гражданин Италии. При осмотре его вещей пограничники обнаружили пару носков с символикой Советского Союза. Ему объяснили, что подобная символика в Эстонии запрещена, после чего он отказался от носков и продолжил путь в страну.

Пожары

7 июня в 01:17 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице П. Пинна в Ласнамяэ открытым пламенем горит электромобиль. Прибывшие спасатели Ласнамяэ установили, что это не электромобиль, а гибрид. Пожар был потушен к 01:41, а вытекшее из автомобиля топливо засыпано абсорбентом. Дальнейшим разбирательством по инциденту занялась полиция.