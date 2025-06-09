СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Пожар в торговом центре, ограбление в баре, носки с советской символикой на границе

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об изъятых на границе носках с советской символикой, а также об ограблении человека в баре. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в торговом центре и об утечке бензина в многоквартирном доме.
Насилие
6 июня в Пыхья-Таллинне произошел конфликт, в ходе которого 19-летний юноша избил свою сожительницу.
В этот же день в жилом доме на Акадеэмия-теэ в Мустамяэ произошел конфликт между соседями, в результате которого 61-летний мужчина получил травмы.
Также 6 июня в Виймси женщина избила своего отца. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения.
7 июня на улице Виру в Кесклинне произошел конфликт, в ходе которого трое неизвестных нанесли телесные повреждения 31-летнему мужчине.
В этот же день в квартире на улице Я. Коорти в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого 30-летний мужчина избил другого. Полиция задержала нападавшего.
Также 7 июня в Виймси 68-летний мужчина угрожал и причинил вред своей сожительнице. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала нападавшего.
8 июня на улице Мюйривахе в Кесклинне неизвестный толкнул 39-летнего мужчину, в результате чего тот упал и получил травмы, а на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого неизвестные нанесли телесные повреждения 39-летнему мужчине.
Также 8 июня в Ласнамяэ 38-летняя женщина и 37-летний мужчина ударили другого мужчину острым предметом. Все участники были в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала нападавших.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Ограбление
Ночью 7 июня полиция получила сообщение, что в баре на улице Ранна в Силламяэ напали на 34-летнего мужчину и отобрали у него мобильный телефон. Точные обстоятельства происшествия выясняются в рамках уголовного производства.
Кражи
В начале прошлой недели на улице Тяхе в Тарту произошла кража, в ходе которой из хозяйственного помещения были похищены сейф и инструменты. Размер ущерба устанавливается. Полиция начала уголовное производство для выяснения обстоятельств происшествия.
7 июня в Кейла неизвестные лица взломали бытовку. Оттуда были украдены аккумуляторные дрели, углошлифовальные машины, трубные прессы, лазерные уровни и зарядные устройства для аккумуляторов. Ущерб оценивается примерно в 5000 евро. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
Мошенничество
Полиция получила сообщение от 47-летней женщины, со счета которой без ее ведома была переведена сумма в размере 248 евро. Полиция выясняет обстоятельства мошенничества в рамках уголовного производства.
41-летняя женщина сообщила полиции, что хотела купить велосипед через Facebook Marketplace. Предполагаемый продавец потребовал предоплату в размере 250 евро, которую женщина перевела. Позже она поняла, что стала жертвой мошенничества. Полиция начала уголовное производство для выяснения обстоятельств.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили девятерых граждан России, трех граждан Израиля, одного гражданина Беларуси, одного гражданина Молдовы и одного гражданина Украины.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
В выходные пограничники задержали граждан России и Казахстана, у которых возникли проблемы при проверке документов. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
6 июня в Ванасадама в Таллинне во время проверки гражданин Финляндии, 1981 года рождения, предъявил водительское удостоверение Болгарии с признаками подделки. Выяснилось, что документ полностью поддельный. Водительское удостоверение было изъято, а также было начато производство.
7 июня на пограничном пункте «Нарва-1» при выезде из Эстонии была проверена гражданка России, среди вещей которой были обнаружены не принадлежащие ей удостоверение личности и паспорт Германии. Документы были изъяты, а женщине разрешили продолжить путь.
8 июня в пункт пропуска «Нарва-1» на въезд в Эстонию прибыл гражданин Италии. При осмотре его вещей пограничники обнаружили пару носков с символикой Советского Союза. Ему объяснили, что подобная символика в Эстонии запрещена, после чего он отказался от носков и продолжил путь в страну.
Пожары
7 июня в 01:17 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице П. Пинна в Ласнамяэ открытым пламенем горит электромобиль. Прибывшие спасатели Ласнамяэ установили, что это не электромобиль, а гибрид. Пожар был потушен к 01:41, а вытекшее из автомобиля топливо засыпано абсорбентом. Дальнейшим разбирательством по инциденту занялась полиция.
7 июня в 01:22 спасатели получили сообщение о пожаре в торговом центре на улице Копли в Пыхья-Таллинне. На место выехали профессиональные спасатели Лиллекюла и Кесклинна, а также спасатели-добровольцы Копли. По прибытии было установлено, что пожар начался у входной двери и распространился через стену внутрь здания. Спасатели проникли в здание с применением силы и частично разобрали стену, чтобы потушить очаги огня. Пожар был ликвидирован к 02:20. По предварительной оценке руководителя спасательной операции, причиной возгорания могла стать неисправность в электросистеме, однако точные причины выяснит следствие.
8 июня в 04:44 спасатели получили вызов на Ярвекюла-теэ в район Ярве города Кохтла-Ярве, где в одной из квартир произошел пожар. Житель самостоятельно вышел из квартиры к соседям. Дым также распространился в подъезд. Выяснилось, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель поставил пакет с продуктами на плиту, и от этого начался пожар. Опасность была устранена, помещения проветрены. В квартире отсутствовал дымовой датчик.
8 июня в 18:46 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Пийра волости Винни из асфальтоукладочной машины вырываются языки пламени. На месте рабочие начали тушить пожар с помощью огнетушителей. Выяснилось, что произошла утечка топлива, и к моменту прибытия спасателей пожар уже был локализован. Рабочие приступили к перекачке топлива, а разлившееся горючее было засыпано песком и абсорбирующим веществом.
ДТП
6 июня вечером в 19:20 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Тартуском шоссе в Таллинне. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
7 июня в 00:08 спасатели были вызваны на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в деревне Саустинымме волости Саку, где водитель сообщил о наезде на лося. К счастью, человек не пострадал, однако лось погиб и лежал посреди дороги. Спасатели-добровольцы Саку убрали тушу с проезжей части и обозначили место происшествия для охотников. Дорога была очищена, а владелец автомобиля занялся эвакуацией своего транспортного средства.
7 июня в 00:50 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Леэси-Хара в деревне Вирве волости Куусалу легковой автомобиль Mercedes-Benz съехал с дороги и врезался в дерево. В машине находились три человека, которые смогли выбраться самостоятельно. По прибытии спасателей Локса пострадавшими уже занималась скорая помощь. Спасатели отключили аккумулятор, убрали с дороги ветки и обломки автомобиля. В результате аварии одно из деревьев наклонилось на линии электропередачи, на место были вызваны электрики. Дальнейшей работой они занимались совместно с полицией. Все трое пассажиров автомобиля были доставлены в больницу для дополнительного обследования.
8 июня, около половины второго дня на 57-м километре шоссе Таллинн–Нарва произошло тяжелое ДТП, в котором пострадали пять человек, четверо из которых - несовершеннолетние дети. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Прочее
7 июня в 19:00 спасателей вызвали в парк Паю в Нарве, где был замечен человек с признаками алкогольного опьянения, заходивший купаться в пруд. Спасатели вытащили плывущего у берега мужчину из воды и передали его полиции.
8 июня в 01:09 в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Рандвере в поселке Хаабнеэме волости Виймси уже несколько дней ощущается запах бензина. Спасатели Пирита прибыли на место и обнаружили в одном из подвалов мотоцикл с утечкой топлива. Бензин вытек из бака, а пары распространились по вентиляции в квартиру заявителя. Топливо было покрыто абсорбентом, а помещения оставлены на проветривание.
8 июня в 09:30 в Центр тревоги сообщили, что на частном дворе жилого дома на улице Рястику в поселке Лаагри волости Сауэ бегает косуля. Заявитель открыл ворота, чтобы животное могло выбраться, но это не помогло. Косуля пыталась пролезть через сетчатый забор, но в итоге поранилась. Спасатели-добровольцы Сауэ прибыли на место и аккуратно направили животное за пределы участка. Косуля убежала дальше по своему пути.