Большие деньги На строительство дорог направят почти 100 миллионов евро

Дополнительное финансирование поступит из неиспользованных средств фондов сплочения Европейского союза в размере около 85 миллионов евро, а остальная часть – из дополнительного государственного бюджета на 2025 год.

«Мы одновременно усилим как повседневную мобильность, так и дорожную безопасность и обороноспособность страны. За счет европейского финансирования мы направим около 85 миллионов евро на участки дорог, которые, среди прочего, важны для военной мобильности – проекты готовы, и после утверждения мы сможем быстро приступить к работам. 12 миллионов из дополнительного бюджета позволят раньше начать множество небольших, но необходимых ремонтных работ по всей Эстонии. Инфраструктура должна поддерживать жизнь и экономику в каждом уголке Эстонии и в любой ситуации», – поясняет министр инфраструктуры Кульдар Лейс.

«Важным является и то, что речь не идет о разовой инвестиции – мы приняли решение увеличить финансирование дорог на 60–70 миллионов евро в год на постоянной основе», - дополняет картину Лейс.

«Безусловно, дополнительное финансирование дорог – это долгожданный шаг, поскольку наши дороги нуждаются в инвестициях, чтобы сделать условия дорожного движения более безопасными. Мы выбрали именно те объекты для дальнейшего продвижения, с которыми можно сразу начать работу», – отмечает генеральный директор Департамента транспорта Прийт Саук.

Дополнительные инвестиции будут направлены на повышение безопасности движения на участках основных государственных магистралей с интенсивным трафиком.