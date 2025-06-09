Большие деньги На строительство дорог направят почти 100 миллионов евро

Государство планирует дополнительно выделить на дорожное строительство 96,8 миллиона евро, чтобы ускорить реализацию важных транспортных проектов, повысить безопасность дорожного движения и обеспечить лучшие транспортные связи по всей стране.
Дополнительное финансирование поступит из неиспользованных средств фондов сплочения Европейского союза в размере около 85 миллионов евро, а остальная часть – из дополнительного государственного бюджета на 2025 год.
«Мы одновременно усилим как повседневную мобильность, так и дорожную безопасность и обороноспособность страны. За счет европейского финансирования мы направим около 85 миллионов евро на участки дорог, которые, среди прочего, важны для военной мобильности – проекты готовы, и после утверждения мы сможем быстро приступить к работам. 12 миллионов из дополнительного бюджета позволят раньше начать множество небольших, но необходимых ремонтных работ по всей Эстонии. Инфраструктура должна поддерживать жизнь и экономику в каждом уголке Эстонии и в любой ситуации», – поясняет министр инфраструктуры Кульдар Лейс.
«Важным является и то, что речь не идет о разовой инвестиции – мы приняли решение увеличить финансирование дорог на 60–70 миллионов евро в год на постоянной основе», - дополняет картину Лейс.
«Безусловно, дополнительное финансирование дорог – это долгожданный шаг, поскольку наши дороги нуждаются в инвестициях, чтобы сделать условия дорожного движения более безопасными. Мы выбрали именно те объекты для дальнейшего продвижения, с которыми можно сразу начать работу», – отмечает генеральный директор Департамента транспорта Прийт Саук.
Дополнительные инвестиции будут направлены на повышение безопасности движения на участках основных государственных магистралей с интенсивным трафиком.
Из неиспользованных средств фондов сплочения Европейского союза планируется направить 17 миллионов евро на строительство объезда Мярьямаа на трассе Таллинн–Пярну–Икла. Строительство 3,5-километрового участка с решением 2+2 должно начаться в следующем году и продлится до конца 2027 года.
На строительство первого этапа участка Конувере–Пярну-Яагупи этой же трассы выделяется 42 миллиона евро. 6,5-километровый участок вместе с мостом Пяэрду также будет построен по схеме 2+2 и завершится в тот же срок.
На строительство полос 2+2 на участке развилки Пая в Имавере на трассе Таллинн–Тарту предусмотрено 20 миллионов евро. Реконструкция повысит безопасность на этом перекрестке и обеспечит лучший доступ к общественному транспорту. Работы начнутся в следующем году и продлятся два года.
Кроме того, 5,8 миллиона евро выделяется на развитие грузового терминала Соодевахе в рамках проекта Rail Baltica. Там будет создан транспортный узел, объединяющий Rail Baltica с существующей железнодорожной и автомобильной сетью, что позволит эффективно и быстро обслуживать как гражданские грузы, так и военную технику.
На рассмотрении также находится дополнительный бюджет на 2025 год, из которого планируется дополнительно выделить 12 миллионов евро на государственные дороги. Это позволит раньше выполнить часть работ, изначально запланированных на следующие годы.
В том числе начнется строительство четырехполосного объезда Аре на трассе Таллинн–Пярну–Икла и реконструкция участка Тырванди–Рою.
Доступ к туристическому центру национального парка Соомаа улучшится после того, как гравийную дорогу Кыпу–Тырамаа–Йыэсуу заасфальтируют. Также будут проведены ремонтные работы на ряде участков дорог по всей Эстонии и обновлена дорожная разметка для повышения безопасности.
В дополнение к перечисленному, к важнейшим дорожным проектам нынешнего и следующих лет относятся строительство участков 2+2 дороги Пяэдева–Конувере, Сауга–Пярну, Либатсе–Нурме на трассе Таллинн–Пярну, а также возведение виадуков через железнодорожную трассу Rail Baltica и мост Канама.
В настоящее время на шоссе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа и Таллинн–Пярну–Икла построено 79 км участков с 2+2 полосами. В стадии строительства находится еще 38 км 2+2 участков, а благодаря дополнительному финансированию добавится еще 13 км таких дорог и будет увеличена грузоподъемность шести мостов.