Стремительно развивающийся вид спорта вошел в состав ЭОК

В понедельник в столичном отеле «Олимпия» прошло 51-е общее собрание Эстонского олимпийского комитета (ЭОК), где был утвержден годовой финансовый отчет ЭОК за 2024 год на сумму 15,6 миллиона евро.
Кроме того, были одобрены изменения в уставе и приняты в члены организации два новых спортивных союза: Эстонское объединение танцевального спорта и Эстонский союз паделя, говорится в пресс-релизе. Особо отмечается, что популярность второго из них за последние годы стремительно выросла.
В центре внимания - спорт высоких достижений: более половины бюджета ушло на Team Estonia
В 2024 году крупнейшую часть бюджета составили расходы на спорт высоких достижений и финансирование программы Team Estonia: в общей сложности 8,3 миллиона евро.
«Мы заключили стратегическое соглашение о развитии спорта в Эстонии, которое сыграло важную роль и на коалиционных переговорах. Теперь у нас есть ясное понимание того, как мы можем двигаться дальше», – сказала президент Эстонского олимпийского комитета Керсти Кальюлайд. Для неё это было первое общее собрание после вступления в должность в октябре прошлого года.
Министр культуры Хейди Пурга поблагодарила Эстонский олимпийский комитет за успешный спортивный год и отметила плодотворное сотрудничество на переговорах по коалиционному соглашению.
Новые члены: танцевальный спорт и падель вошли в ряды ЭОК
Член правления Эстонского объединения танцевального спорта Эве Энд выразила надежду, что восстановление членства в ЭОК поможет организации расширить свою аудиторию. Президент Эстонского союза паделя Яанус Косемаа отметил, что падель появился в Эстонии в 2017 году, однако его настоящий расцвет пришёлся на последние два-три года.
«По нашим оценкам, у нас около десяти тысяч любителей, но есть и спортсмены высокого уровня – наши юниоры входят в восьмерку лучших в Европе, а взрослые – среди шестнадцати сильнейших. Падель прост и увлекателен – приглашаю всех попробовать!» – призвал Косемаа.
Изменения в составе членов и уставе
По решению общего собрания из числа членов ЭОК был исключен почетный президент Тийт Нууди, который превысил установленный уставом возрастной предел в 75 лет.
Также были утверждены изменения в уставе ЭОК и в регламенте Эстонского спортивного суда. Все члены ЭОК должны привести свои внутренние правила в соответствие с Этическим кодексом спорта Эстонии до 1 июня 2026 года. Для этого ЭОК подготовил специальные методические рекомендации, которые помогут корректно внести необходимые изменения.
Общее собрание ЭОК является высшим руководящим органом организации. Оно проходит как минимум один раз в год, и в нём могут участвовать и голосовать все члены ЭОК – у каждого члена один голос.