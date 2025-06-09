Стремительно развивающийся вид спорта вошел в состав ЭОК

Кроме того, были одобрены изменения в уставе и приняты в члены организации два новых спортивных союза: Эстонское объединение танцевального спорта и Эстонский союз паделя, говорится в пресс-релизе. Особо отмечается, что популярность второго из них за последние годы стремительно выросла.

В центре внимания - спорт высоких достижений: более половины бюджета ушло на Team Estonia

В 2024 году крупнейшую часть бюджета составили расходы на спорт высоких достижений и финансирование программы Team Estonia: в общей сложности 8,3 миллиона евро.

«Мы заключили стратегическое соглашение о развитии спорта в Эстонии, которое сыграло важную роль и на коалиционных переговорах. Теперь у нас есть ясное понимание того, как мы можем двигаться дальше», – сказала президент Эстонского олимпийского комитета Керсти Кальюлайд. Для неё это было первое общее собрание после вступления в должность в октябре прошлого года.

Министр культуры Хейди Пурга поблагодарила Эстонский олимпийский комитет за успешный спортивный год и отметила плодотворное сотрудничество на переговорах по коалиционному соглашению.

Новые члены: танцевальный спорт и падель вошли в ряды ЭОК

Член правления Эстонского объединения танцевального спорта Эве Энд выразила надежду, что восстановление членства в ЭОК поможет организации расширить свою аудиторию. Президент Эстонского союза паделя Яанус Косемаа отметил, что падель появился в Эстонии в 2017 году, однако его настоящий расцвет пришёлся на последние два-три года.