Россия и Украина начали второй большой обмен пленными

«Возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ», - говорится в заявлении российского Минобороны. Российские военнослужащие находятся в Беларуси.

Сколько военных было обменено, в заявлении не уточняется.

«Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни, - заявил президент Украины Владимир Зеленский. - Среди категорий возвращаемых сейчас - раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс достаточно сложен, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день».

«Делаем максимум, чтобы вернуть всех», - добавил Зеленский. Он также не назвал число обменных в первый день.

Договоренность о большом обмене военнопленными была достигнута 2 июня во время второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле и стала главным итогом встречи.

Делегации договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными, а также пленными младше 25 лет.

«Мы сосредоточились на тех, кто получил серьезные ранения, кто болен. Мы сосредоточились на категориях молодых людей и других категориях, а также на обмене телами погибших», - заявил после переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший делегацию Киева.

Глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что это будет самый большой обмен с начала СВО - войны России против Украины: «Обмен военнопленными будет паритетным. В общей сложности не менее 1 тысячи человек. Возможно, больше, до 1,2 тысячи - сейчас считают».