C завтрашнего дня школьные стадионы Таллинна вновь открыты для горожан

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин подчеркнул, что доступность школьных стадионов и спортивных площадок летом позволяет и детям, и взрослым проводить время активно.

«Приятно видеть, что школьные площадки стали популярным местом для спорта и отдыха. Еще больше радует, что горожане в целом используют стадионы бережно. Это доказывает, что прежние опасения были напрасны. Более продолжительное время работы стадионов летом дает школьникам возможность с пользой проводить свободное время и служит хорошей альтернативой гаджетам», – подчеркнул Яшин.

По мнению вице-мэра Каареля Оя, открытие школьных стадионов явно мотивировало таллиннцев к большей активности в повседневной жизни. Он призвал всех активно использовать доступные спортивные площадки: «Благодаря школьным стадионам городская спортивная инфраструктура охватывает практически всю столицу, что позволяет большинству горожан заниматься спортом буквально в двух шагах от дома», – сказал Оя.

Он отметил, что опыт прошлого года опроверг все сомнения: «На самом деле, эти меры стоило ввести гораздо раньше. В будущем открытые для всех школьные стадионы станут неотъемлемой частью летнего сезона и спортивной жизни Таллинна».

​С 10 июня по 30 августа все стадионы будут открыты для посетителей ежедневно с 10:00 до 21:00.

На большинстве спортивных площадок размещены специальные ящики с инвентарем для занятий спортом. Это означает, что футбольный или баскетбольный мяч всегда доступен: его можно взять для игры и затем вернуть обратно. Посещение стадионов для горожан бесплатно, однако за проведение регулярных тренировок или матчей школы могут взимать арендную плату.

Список школьных стадионов, доступных для общественного пользования регулярно обновляется, а с 7 июля планируется открытие дополнительных площадок. Всего этим летом для жителей будет доступно 42 школьных стадиона и спортивных площадки.