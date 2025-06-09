Названо имя самого дорогого футболиста мира по версии Transfermarkt

Сообщается, что им стал 17-летний Ламин Ямаль, чья рыночная стоимость увеличилась на 20 млн евро. Сейчас вингер «Барселоны» оценивается в 200 млн евро.

В сезоне-2024/2025 Ямаль участвовал в 55 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и совершил 25 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до лета 2031 года.