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Названо имя самого дорогого футболиста мира по версии Transfermarkt

Ламин Ямаль.

По данным обновившего стоимость футболистов Ла Лиги портала Transfermarkt, стал известен самый дорогой в мире футболист.

Сообщается, что им стал 17-летний Ламин Ямаль, чья рыночная стоимость увеличилась на 20 млн евро. Сейчас вингер «Барселоны» оценивается в 200 млн евро.

В сезоне-2024/2025 Ямаль участвовал в 55 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и совершил 25 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до лета 2031 года.

По данным СМИ, Ямаль является одним из главных претендентов на получение «Золотого мяча» — 2025.

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