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Фото В Тартускую тюрьму привезут убийц, насильников и экономических преступников из Швеции

Перевод: Даниэль Гилман

Руководители эстонских министерств и служб внутренней безопасности подтвердили в понедельник, что при переводе шведских заключённых в Тартускую тюрьму планируется минимизировать все возможные риски, и в Эстонию не будут отправлять заключённых, связанных с исламским экстремизмом, правым радикализмом и организованной преступностью.

По словам министра юстиции и цифровых технологий Лийзы Пакоста, среди заключённых, которых привезут в Эстонию, будут, например, лица, совершившие убийство на почве ревности или в состоянии аффекта, насильники и экономические преступники.

«В Эстонию привезут здоровых совершеннолетних мужчин, осуждённых на длительные сроки, которые не были радикализованы, не связаны с бандами, не нуждаются в особом надзоре и не имеют медицинских или психиатрических особенностей», – заявила Пакоста на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Министерстве внутренних дел.

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