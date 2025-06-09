Фото В Тартускую тюрьму привезут убийц, насильников и экономических преступников из Швеции

По словам министра юстиции и цифровых технологий Лийзы Пакоста, среди заключённых, которых привезут в Эстонию, будут, например, лица, совершившие убийство на почве ревности или в состоянии аффекта, насильники и экономические преступники.

«В Эстонию привезут здоровых совершеннолетних мужчин, осуждённых на длительные сроки, которые не были радикализованы, не связаны с бандами, не нуждаются в особом надзоре и не имеют медицинских или психиатрических особенностей», – заявила Пакоста на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Министерстве внутренних дел.