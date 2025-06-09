Фото В Тартускую тюрьму привезут убийц, насильников и экономических преступников из Швеции

Руководители эстонских министерств и служб внутренней безопасности подтвердили в понедельник, что при переводе шведских заключённых в Тартускую тюрьму планируется минимизировать все возможные риски, и в Эстонию не будут отправлять заключённых, связанных с исламским экстремизмом, правым радикализмом и организованной преступностью.
По словам министра юстиции и цифровых технологий Лийзы Пакоста, среди заключённых, которых привезут в Эстонию, будут, например, лица, совершившие убийство на почве ревности или в состоянии аффекта, насильники и экономические преступники.
Ключевые слова
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- Эстония
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- полиция безопасности
- лийза пакоста
- департамент полиции и погранохраны
- департамент полиции
- Министерство внутренних дел
- таллиннская тюрьма
- таро
- игорь таро
- Эгерт Беличев
- департамент полиции и пограничной охраны
- Марго Паллосон
- директор Департамента полиции Эгерт Беличев
- министерство внутренних дел Эстонии
- Министерство юстиции и цифровых технологий
- министр внутренних дел Игорь Таро