Другой подход: в столичной системе защиты детей проведена реформа

Руководитель службы благополучия детей и семей Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Кайза Ветемаа рассказала, что в 2017 году компания KPMG Baltics OÜ провела исследование, а в 2021 году служба внутреннего контроля города Таллинна - аудит, в ходе которых специалисты пришли к неутешительному выводу: в вопросах защиты детей в столице нет единого подхода.