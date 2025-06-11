Другой подход: в столичной системе защиты детей проведена реформа

С мая в Таллинне действует новая система: должности специалистов по благополучию детей, ранее находившиеся в районных управах, были переведены в структуру Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения. Rus.Postimees разбирался, что именно изменилось и как это повлияет на помощь детям.
Руководитель службы благополучия детей и семей Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Кайза Ветемаа рассказала, что в 2017 году компания KPMG Baltics OÜ провела исследование, а в 2021 году служба внутреннего контроля города Таллинна - аудит, в ходе которых специалисты пришли к неутешительному выводу: в вопросах защиты детей в столице нет единого подхода.