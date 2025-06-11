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Другой подход: в столичной системе защиты детей проведена реформа

До реформы р разных районах Таллинна применялись разные практики, не было общего стандарта ведения дел.

С мая в Таллинне действует новая система: должности специалистов по благополучию детей, ранее находившиеся в районных управах, были переведены в структуру Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения. Rus.Postimees разбирался, что именно изменилось и как это повлияет на помощь детям.

Руководитель службы благополучия детей и семей Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Кайза Ветемаа рассказала, что в 2017 году компания KPMG Baltics OÜ провела исследование, а в 2021 году служба внутреннего контроля города Таллинна - аудит, в ходе которых специалисты пришли к неутешительному выводу: в вопросах защиты детей в столице нет единого подхода.

«В разных районах города применяются разные практики, отсутствует единый городской и структурированный подход к ведению дел», - перечисляет Ветемаа проблемы, которые выявились в ходе анализа.

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