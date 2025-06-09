Планируешь путешествие? Узнай, как защититься от непредвиденных расходов

Последние летние сезоны в Европе наглядно показали: даже хорошо организованный отпуск может быть сорван из-за непредвиденных обстоятельств. Природные катаклизмы, массовые забастовки и технические сбои могут в любой момент нарушить планы туристов. Руководитель отдела страховых продуктов LHV Kindlustus Альвер Кивирюут объясняет, как лучше подготовиться к подобным рискам и какие ошибки в поездках могут обойтись особенно дорого.
«В последние годы все больше наших клиентов обращаются по поводу сбоев, вызванных погодными условиями или забастовками», - рассказывает он.