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Планируешь путешествие? Узнай, как защититься от непредвиденных расходов

Перевод: Каролина Вертяева
Даже хорошо организованный отпуск может быть сорван из-за непредвиденных обстоятельств.

Последние летние сезоны в Европе наглядно показали: даже хорошо организованный отпуск может быть сорван из-за непредвиденных обстоятельств. Природные катаклизмы, массовые забастовки и технические сбои могут в любой момент нарушить планы туристов. Руководитель отдела страховых продуктов LHV Kindlustus Альвер Кивирюут объясняет, как лучше подготовиться к подобным рискам и какие ошибки в поездках могут обойтись особенно дорого.

«В последние годы все больше наших клиентов обращаются по поводу сбоев, вызванных погодными условиями или забастовками», - рассказывает он.

«Многие до сих пор воспринимают туристическую страховку исключительно как медицинскую. Но сегодня все больше путешественников нуждаются в защите от внешних факторов: природных или вызванных деятельностью человека. В современных условиях нельзя просто надеяться, что все пройдет по заранее составленному плану. Страхование должно быть адаптировано как к маршруту, так и к характеру поездки», - подчеркивает Кивирюут.

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