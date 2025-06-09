Планируешь путешествие? Узнай, как защититься от непредвиденных расходов

«Многие до сих пор воспринимают туристическую страховку исключительно как медицинскую. Но сегодня все больше путешественников нуждаются в защите от внешних факторов: природных или вызванных деятельностью человека. В современных условиях нельзя просто надеяться, что все пройдет по заранее составленному плану. Страхование должно быть адаптировано как к маршруту, так и к характеру поездки», - подчеркивает Кивирюут.