Фото Дорого, но зелено: пиво A. Le Coq теперь возят на электромобилях

Тартуский пивзавод A. Le Coq пополнил автопарк двумя совершенно новыми фурами Volvo FM Electric, работающими исключительно на электричестве.
Один такой экологичный грузовик стоит примерно столько же, сколько два–три автомобиля с дизельным двигателем.
Для A. Le Coq это не первые электромобили: в 2022 году компания приобрела первый в странах Балтии электрический грузовик Scania. Спустя два года был куплен еще один.
Уже тогда одна машина обходилась почти вдвое дороже, чем аналогичный дизельный грузовик, однако, как утверждают эксперты, экологический след электромобиля на электроэнергии из возобновляемых источников может быть до 99 процентов меньше, чем у дизельной техники, поэтому предприятие решило сделать ставку на зеленое будущее.
Если первый грузовик Scania использовался для доставки продукции A. Le Coq в столице, то новые Volvo будут ездить исключительно по Тарту - как и второй приобретенный грузовик Scania.
«Теперь Тарту – город с самой зеленой транспортной сетью в Эстонии», – отметила исполнительный директор Volvo Trucks Baltic North Карин Юханссон, вручая ключи от фур представителям A. Le Coq.
Volvo продала уже более 5000 электромобилей, некоторые из них ездят в Латвии и Литве, однако больше всего таких машин приобрели Германия, Соединенные Штаты, Нидерланды, Швеция и Норвегия - в основном те страны, где государство поддерживает покупку электромобилей.
Во время поездки на электрическом Volvo из логистического центра A. Le Coq в Тяхтвере до завода шум от двигателя был практически неразличим - слышен был лишь звук шин, и то только если открыть боковое окно.
О том, что двигатель фуры работает, можно было судить лишь по кондиционеру, который принялся обдувать салон дуть прохладным воздухом, – никаких других звуков не было.
«До этого я даже не управлял электомобилем, так что для меня это совершенно новый опыт. Первое впечатление – необычно тихо: двигатель работает, а ничего не слышно!» - говорит водитель Танель Кыйв.
Зарядить батарею грузовика можно довольно быстро: по словам водителя, с 70 до 100 процентов примерно за полчаса, полностью разряженную батарею - чуть больше часа.
Для зарядки фур на пивзаводе используют электроэнергию, вырабатываемую солнечной электростанцией A. Le Coq; при необходимости докупают электричество из возобновляемых источников у Alexela.
Конкретную стоимость одной такой электрической фуры руководитель отдела продаж Volvo Estonia Ринго Кристельстейн и прочие вовлеченные стороны называть не стали, поскольку цена во многом зависит от дополнительных опций и решений.
По данным Tartu Postimees, стоимость таких машин составляет от 250 000 до 350 000 евро. Самая дорогая часть – это аккумулятор, и в зависимости от того, установят ли две или шесть батарей, формируется итоговая цена.
Срок службы одной батареи – около восьми лет, затем ее нужно заменить на новую. Но это не значит, что старая батарея подлежит утилизации.
Например, батареи, которые больше не подходят для автомобиля, можно использовать в качестве накопителей энергии на солнечных электростанциях, пояснила Карин Юханссон.