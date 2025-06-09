Фото Дорого, но зелено: пиво A. Le Coq теперь возят на электромобилях

Один такой экологичный грузовик стоит примерно столько же, сколько два–три автомобиля с дизельным двигателем.

Для A. Le Coq это не первые электромобили: в 2022 году компания приобрела первый в странах Балтии электрический грузовик Scania. Спустя два года был куплен еще один.

Уже тогда одна машина обходилась почти вдвое дороже, чем аналогичный дизельный грузовик, однако, как утверждают эксперты, экологический след электромобиля на электроэнергии из возобновляемых источников может быть до 99 процентов меньше, чем у дизельной техники, поэтому предприятие решило сделать ставку на зеленое будущее.

Если первый грузовик Scania использовался для доставки продукции A. Le Coq в столице, то новые Volvo будут ездить исключительно по Тарту - как и второй приобретенный грузовик Scania.

«Теперь Тарту – город с самой зеленой транспортной сетью в Эстонии», – отметила исполнительный директор Volvo Trucks Baltic North Карин Юханссон, вручая ключи от фур представителям A. Le Coq.

Volvo продала уже более 5000 электромобилей, некоторые из них ездят в Латвии и Литве, однако больше всего таких машин приобрели Германия, Соединенные Штаты, Нидерланды, Швеция и Норвегия - в основном те страны, где государство поддерживает покупку электромобилей.