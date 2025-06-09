Эстонец в Лос-Анджелесе: волна протестов набирает обороты

В пятницу, 6 июня, Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) провела скоординированные рейды в разных районах Лос-Анджелеса, в том числе на парковках у магазинов, что и вызвало волну протестов, сообщает Postimees. К воскресенью, по распоряжению президента США Дональда Трампа, на улицы Лос-Анджелеса были выведены бойцы национальной гвардии, а ICE пообещала продолжить рейды.

По мнению Меристе, решение Трампа лишь подлило масла в огонь и придает протестующим еще больше решимости. В воскресенье демонстранты заняли одну из главных автомагистралей Лос-Анджелеса - шоссе 101.

«Это фактически парализовало все движение через Лос-Анджелес. Если перевести это на эстонские реалии, то это все равно что полностью перекрыть все Пярнуское шоссе от Нымме до площади Виру», - сказал Меристе.

Он предположил, что уже к завтрашнему дню к протестам могут подключиться и криминальные элементы, которые займутся мародерством. В качестве одной из возможных причин он назвал перекрытую автомагистраль и нарушенную работу общественного транспорта.

«Не стоит забывать, что Лос-Анджелес и Калифорния находятся под контролем демократов, а Дональд Трамп и республиканцы делают все возможное, чтобы это изменить. Похоже, сейчас как раз тот момент, когда они начнут действовать более активно», - отметил Меристе, ссылаясь как на заявления губернатора и мэра, так и на самого Трампа.

Отвечая на вопрос о безопасности и повседневной жизни местных жителей, Меристе сказал: «Я думаю, что все, у кого есть возможность, работают из дома. Мы не знаем, как все будет развиваться. Хочется надеяться, что все закончится за неделю, как обычно, но уверенности нет, потому что на этот раз, так сказать, борьба куда более масштабная», - добавил он, имея в виду противостояние между властями штата и президентом.