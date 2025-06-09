КОЛОНКА СОБОЛЕВА Что общего у ссоры Трампа и Маска и пикировки реформистов и социал-демократов

Таким образом, энергетические и налоговые идеи соцдемов не становились «красной линией» для центристов, соцдемы же не брезговали тем, чтобы быть в «соавторах» той экономической модели, которую они теперь шельмуют. И вот за весьма непродолжительный период времени они вдруг уподобились кому-то вроде долго живших счастливо супругов, каждый из которых внезапно обнаружил, что их партнер «супертоксичен».

И при чем тут Маск и Трамп?

Отчего так случилось? В первую очередь может прийти в голову, что просто расхождения в энергетической и налоговой политике дошли до какой-то критической отметки, но можно пойти и другим путем и, как это ни удивительно, посмотреть опять в сторону Дональда Трампа и Илона Маска. И обнаружить, что в некотором смысле именно их дружба послужила очень естественным фоном для того, чтобы между эстонскими реформистами и соцдемами возникла бы размолвка.

Илон Маск и Дональд Трамп еще совсем недавно прекрасно ладили между собой. Фото: AP Photo/Alex Brandon, File

Если про Трампа и Маска сейчас говорят, что они были обречены поссориться из-за своей похожести, то недолгий век коалиции с участием реформистов и соцдемов наверняка кто-то прочил как раз из-за их принципиальных отличий, а именно - принадлежности к разным флангам политического центра.