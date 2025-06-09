КОЛОНКА СОБОЛЕВА Что общего у ссоры Трампа и Маска и пикировки реформистов и социал-демократов

Партия Реформ и соцдемы не устают делать в адрес друг друга колкие замечания, что естественно для коалиционной и оппозиционной партий, но выглядит несколько комичным с учетом того, что еще не так давно эти партии были довольны своим сотрудничеством в правительстве. Журналисту Павлу Соболеву эта ситуация напомнила разлад Трампа и Маска.
Сейчас, когда ссора между Дональдом Трампом и Илоном Маском набирает все новые обороты, находится немало комментаторов, которые указывают на ее неизбежность, потому что, мол, два столь нарциссичных и нетерпимых к несогласию с ними человека просто никак не могли в конце концов не разругаться.
Однако даже те эксперты, которые сейчас говорят, что они все это предвидели, наверное, все же не посмеют утверждать, что не изумлены некоторыми особенно пикантными аргументами, которые Трамп и Маск сейчас направили друг против друга.
Газета «Вашингтон пост» сообщила со ссылкой на ряд источников, что Трамп в телефонных разговорах с разными людьми в последние дни называет Маска наркоманом с очень большим стажем. Маск же в своей записи в соцсети дал понять (пусть и удалив через некоторое время соответствующий пост), что Трамп фигурирует в непубликуемых файлах, связанных с Джеффри Эпштайном, признанным виновным в насилии над несовершеннолетними, и вовлечении их в проституцию.
В обоих случаях обвинения касаются довольно жутких вещей, но парадоксальным образом в случае их достоверности они, пожалуй, даже с более худшей стороны характеризуют именно выдвигающую их сторону. Потому что тогда получается, что Трамп долгое время считал Маска за наркозависимого, а Маск Трампа - пожалуй, и вовсе за педофила, но все этого никак не мешало им почти во всем поддерживать друг друга до того момента, пока они не переругались из-за трампового «большого красивого закона».
Эстонская версия американской коллизии
Эпическим драмам порой случается разыгрываться и, что называется, «в миниатюре», и хотя вышедшая на очередной виток в минувшие выходные словесная конфронтация между Партией реформ и соцдемами и близко не стоит по напряжению с перепалкой Трампа и Маска, и в ее ходе не упоминается никаких крамольных вещей, она странным образом оказывается подчиненной примерно такой же извращенной логике.
Речь о том, что представители этих двух партий, работавших вместе в правящей коалиции, вдруг различили друг в друге эталоны едва ли не самого безответственного и бесчеловечного поведения в политике.
Кристен Михал после переизбрания на партийном съезде главным реформистом жестко раскритиковал позиции соцдемов по атомной и зеленой энергетике, налоговому горбу, пенсионной реформе, и сказал, что правительство теперь наконец-то обрело свободу, которая, надо думать, позволит принять исключительно полезные для эстонского общества решения.
В то же самое время на съезде соцдемов их глава Лаури Ляэнеметс гневно обличал политику нынешнего правительства, которая, по его словам, приводит к тому, что победителей в Эстонии становится все меньше, а проигравших все больше, и провозглашал, что будущее Эстонии не может быть построено на такой экономической модели.
Загвоздка, однако в том, что никто не принуждал реформистов брать социал-демократов в правительство после выборов 2023 года, и никто не заставлял соцдемов в него входить, также позднее замена Каи Каллас на Кристена Михала на постах премьера и партийного лидера не привела автоматически к тому, чтобы обновить состав коалиции, - реформисты и соцдемы не почувствовали тогда признаков отторжения друг от друга.
Таким образом, энергетические и налоговые идеи соцдемов не становились «красной линией» для центристов, соцдемы же не брезговали тем, чтобы быть в «соавторах» той экономической модели, которую они теперь шельмуют. И вот за весьма непродолжительный период времени они вдруг уподобились кому-то вроде долго живших счастливо супругов, каждый из которых внезапно обнаружил, что их партнер «супертоксичен».
И при чем тут Маск и Трамп?
Отчего так случилось? В первую очередь может прийти в голову, что просто расхождения в энергетической и налоговой политике дошли до какой-то критической отметки, но можно пойти и другим путем и, как это ни удивительно, посмотреть опять в сторону Дональда Трампа и Илона Маска. И обнаружить, что в некотором смысле именно их дружба послужила очень естественным фоном для того, чтобы между эстонскими реформистами и соцдемами возникла бы размолвка.
Если про Трампа и Маска сейчас говорят, что они были обречены поссориться из-за своей похожести, то недолгий век коалиции с участием реформистов и соцдемов наверняка кто-то прочил как раз из-за их принципиальных отличий, а именно - принадлежности к разным флангам политического центра.
Тем не менее, формирование правительства с их участием весной 2023 года не только никого не удивило, но и выглядело прямо-таки напрашивающимся выбором. Роман Трампа и Маска родился под параноидальным лозунгом «Сделать Америку снова великой», формирование же правительства Эстонии из правых и левых, но либералов весной 2023 года было подчинено имеющей экзистенциальное значение задаче сохранить Эстонию свободной.
Безопасность в Европе стала на фоне полномасштабной российской агрессии против Украины выглядеть более хрупкой, роль коллективных инструментов в ее защите более важной, и это было очевидно предпочтительным для Эстонии вариантом - получить правительство, чей внешнеполитический курс будет максимально близок к крупнейшим союзникам Украины, а внутриполитический - созвучен ценностям, лежащим в основе внутренней политике самого могущественно из таковых - США.
Иными словами, при демократической администрации США даже принятый тройственной коалицией Партии реформ, «Ээсти 200» и соцдемов закон о равенстве брака выглядел еще одной важной мерой по защите Эстонией своей безопасности: Эстония как бы основательнее, по «ценностным» критериям встраивалась в один ряд с теми странами, в военной помощи со стороны которых могла бы не сомневаться.
Эта конструкция, мягко говоря, оказалась сильно расшатанной в результате победы Трампа на выборах, а также на фоне той поддержки, которую его ситуативный друг Илон Маск стал выказывать популистским партиям в Европе: он не поддерживал, конечно, прямо вот EKRE, проигравшую в Эстонии выборы 2023 года, но агрессивно симпатизировал ее прямым аналогам в Европе. В общем, создалась ситуация, при которой Эстония с ее партийной представленностью во власти уже не смотрелась эталонным представителем стороны «добра» в нынешнем глобальном конфликте, потому что фактор Трампа существенно смешал базовые до сих пор для этого конфликта понятия.
Понравиться Трампу: не ясный расчет, но следование инстинкту?
Это и близко не означает, что реформисты и «Ээсти 200» выкинули соцдемов из правительства по той причине, что решили строить политику, которая менее раздражала бы Трампа. Скорее, это было сделано под давлением интуитивного желания хотя бы что-то делать по-новому, потому что оставаться в неоткоррекированной «старой колее» могло показаться опасным - пусть и на чисто иррациональном уровне.
Мало кто понимает, что есть твердая гарантия нравиться Трампу, но есть предположение, что траты на оборону 5 процентов от ВВП приблизят к этой цели вернее всего. Кристен Михал очень привержен этой идее, Лаури Ляэнеметс ничуть не был похож на ее противника, но, кажется, ни тому, ни другому не хватает воли честно сообщить избирателям о том, что неизбежный рост военных расходов - это и есть самая главная причина того, почему так трудно верстается бюджет, а вовсе не то, что ведущие экономисты в рядах реформистов и соцдемов якобы некомпетентны.
И соцдемы, и реформисты, и имеющая маргинальные рейтинги «Ээсти 200» на своих съездах в минувшие выходные утвердили лозунги и программы своих предвыборных кампаний к октябрьским местным выборам. Возможно, в иной ситуации их бессодержательность не так уж и сильно возвысилась бы над привычным уровнем, но сейчас она, именно в крайне напряженной ситуации с безопасностью, прямо-таки бьет в глаза. При этом возникает ощущение, что «пустота содержания» скрывается не только этими лозунгами, но и вот этой самой показной ссорой, движет которой вовсе не взаимный гнев сторон, а общая растерянность.
Не все ссоры длятся вечно
Но если Трамп и Маск поссорились, скорее всего, навсегда, то раздрай между эстонскими реформистами и соцдемами, по всей вероятности, отнюдь не носит необратимого характера. Более того, чем более «тектоническими» будут последствия схватки президента США и главы Tesla для американской и глобальной политики, тем, возможно, быстрее создадутся благоприятные условия для примирения Партии реформ и СДПЭ.
И даже не выглядит фантастикой, что это примирение может встать на повестку дня и при тех же самых партийных лидерах. Если, к примеру, итоги выборов в Рийгикогу 2027 года позволят Партии реформ претендовать на сохранение за собой статуса партии премьера, а с парламентской представленностью «Ээсти 200» будет покончено, то нельзя исключать, что Кристен Михал первое приглашение к консультациям направит именно в тот лагерь, на который он сейчас как бы сильно рассержен.