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ФОТО Густой дым окутал Тапа: пылает заброшенный жилой дом

Пожар в Тапа.

Около 16:45, при въезде в Тапа, над железнодорожным переездом виднелся густой дым, заполнивший весь район.

По словам журналиста Virumaa Teataja, находящегося на месте происшествия на улице Рохелине в Тапа, на месте работают несколько пожарных машин, горит, по имеющимся данным, заброшенный жилой дом.

На месте работают несколько пожарных машин.

Житель соседнего дома рассказал, что в этом доме действительно никто не живет уже три года, и здание не подключено к электроснабжению. Однако, по его словам, время от времени там видели детей, которые приходили туда играть.

В Тапа горит заброшенный жилой дом.
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