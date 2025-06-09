ФОТО Густой дым окутал Тапа: пылает заброшенный жилой дом

По словам журналиста Virumaa Teataja, находящегося на месте происшествия на улице Рохелине в Тапа, на месте работают несколько пожарных машин, горит, по имеющимся данным, заброшенный жилой дом.

Житель соседнего дома рассказал, что в этом доме действительно никто не живет уже три года, и здание не подключено к электроснабжению. Однако, по его словам, время от времени там видели детей, которые приходили туда играть.