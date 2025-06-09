В Ляэне-Вирумаа приостановили лов салаки из-за исчерпания квоты

Общая квота на вылов салаки в подрайонах 28.2, 29 и 32 Балтийского моря, определенных Международным советом по исследованию моря (ICES), составляет в этом году 1069 тонн. Из них на долю Ляэне-Вирумаа приходилось десять тонн, и эта норма уже выбрана.

Основной инструмент вылова салаки у профессиональных рыбаков - ставной невод. Через него проходит 95–98% всего улова. Однако в период активной миграции рыбы невозможно избежать попадания большого количества салаки в сети. Освободить рыбу без повреждений тоже нельзя: при трении о сетку и других рыб с нее сходит чешуя, и это приводит к ее гибели.