ГАЛЕРЕЯ В центре Нарвы обрушилась крыша магазина

Обрушение зафиксировали в 14:57, сообщили «Северному побережью» на месте происшествия. По предварительным данным, люди не пострадали.

В пострадавшей части торгового здания по Таллиннскому шоссе, 51/53 расположен магазин сети FEB. В другой части здания находится магазин Stokker.

Это здание было введено в эксплуатацию в 2005 году. Владельцем недвижимости является АО Kinnisvara Info, зарегистрированное в городе Раквере.

Один из сотрудников магазина сообщил корреспонденту, что обрушения ничто не предвещало, и работа шла в повседневном режиме. Что именно произошло с конструкцией здания - пока неизвестно.