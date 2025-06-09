ГАЛЕРЕЯ В центре Нарвы обрушилась крыша магазина

Днем в понедельник, 9 июня, в центре Нарвы внезапно обрушилась часть внешней стены и внутренние конструкции торгового здания, сообщает «Северное побережье».
Обрушение зафиксировали в 14:57, сообщили «Северному побережью» на месте происшествия. По предварительным данным, люди не пострадали.
В пострадавшей части торгового здания по Таллиннскому шоссе, 51/53 расположен магазин сети FEB. В другой части здания находится магазин Stokker.
Это здание было введено в эксплуатацию в 2005 году. Владельцем недвижимости является АО Kinnisvara Info, зарегистрированное в городе Раквере.
Один из сотрудников магазина сообщил корреспонденту, что обрушения ничто не предвещало, и работа шла в повседневном режиме. Что именно произошло с конструкцией здания - пока неизвестно.
Rus.Postimees послал запрос Спасательному департаменту. Мы добавим их ответ при первой возможности.