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ГАЛЕРЕЯ В центре Нарвы обрушилась крыша магазина

Редактор: Сергей Светлов

Днем в понедельник, 9 июня, в центре Нарвы внезапно обрушилась часть внешней стены и внутренние конструкции торгового здания, сообщает «Северное побережье».

Обрушение зафиксировали в 14:57, сообщили «Северному побережью» на месте происшествия. По предварительным данным, люди не пострадали.

В пострадавшей части торгового здания по Таллиннскому шоссе, 51/53 расположен магазин сети FEB. В другой части здания находится магазин Stokker.

Это здание было введено в эксплуатацию в 2005 году. Владельцем недвижимости является АО Kinnisvara Info, зарегистрированное в городе Раквере.

Один из сотрудников магазина сообщил корреспонденту, что обрушения ничто не предвещало, и работа шла в повседневном режиме. Что именно произошло с конструкцией здания - пока неизвестно.

Rus.Postimees послал запрос Спасательному департаменту. Мы добавим их ответ при первой возможности.

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