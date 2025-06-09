ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В популярном у жителей Эстонии туристическом раю распространяется опасная инфекция

Сибирская язва - это опасное инфекционное заболевание, вызываемое спорами бактерии Bacillus anthracis. Попав в организм через ссадины или раны, они могут начать вырабатывать токсины - так называемая кожная форма или кожный антракс, - которые могут привести к тяжелому течению болезни и смерти.

Первые четыре случая - трое мужчин и одна женщина в возрасте от 30 до 50 лет - были выявлены в Таиланде в прошлом месяце. Согласно местным источникам, 53-летний мужчина скончался от бактериальной инфекции. Он обратился за медицинской помощью из-за раны на ладони, которая появилась через две недели после того, как он зарезал корову, сообщает Daily Mail.