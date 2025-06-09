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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В популярном у жителей Эстонии туристическом раю распространяется опасная инфекция

Перевод: Сергей Светлов
Чистое голубое море и очаровательная природа Таиланда привлекают миллионы туристов. Фотография иллюстративная.

В Таиланде зарегистрирован первый за последние 25 лет случай сибирской язвы, завершившийся летальным исходом. Кроме того, заражены еще четыре человека. Предполагается, что все заболевшие заразились при контакте с инфицированными коровами или продуктами животного происхождения.

Сибирская язва - это опасное инфекционное заболевание, вызываемое спорами бактерии Bacillus anthracis. Попав в организм через ссадины или раны, они могут начать вырабатывать токсины - так называемая кожная форма или кожный антракс, - которые могут привести к тяжелому течению болезни и смерти.

Первые четыре случая - трое мужчин и одна женщина в возрасте от 30 до 50 лет - были выявлены в Таиланде в прошлом месяце. Согласно местным источникам, 53-летний мужчина скончался от бактериальной инфекции. Он обратился за медицинской помощью из-за раны на ладони, которая появилась через две недели после того, как он зарезал корову, сообщает Daily Mail.

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