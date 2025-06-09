ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В популярном у жителей Эстонии туристическом раю распространяется опасная инфекция

В Таиланде зарегистрирован первый за последние 25 лет случай сибирской язвы, завершившийся летальным исходом. Кроме того, заражены еще четыре человека. Предполагается, что все заболевшие заразились при контакте с инфицированными коровами или продуктами животного происхождения.
Сибирская язва - это опасное инфекционное заболевание, вызываемое спорами бактерии Bacillus anthracis. Попав в организм через ссадины или раны, они могут начать вырабатывать токсины - так называемая кожная форма или кожный антракс, - которые могут привести к тяжелому течению болезни и смерти.