Пил в отпуске? За это в Финляндии могут лишить зарплаты и даже уволить

В Финляндии многие работодатели начали использовать так называемый PEth-тест, который показывает, употреблял ли работник алкоголь в предыдущие недели и в каких количествах, сообщает YLE.
При этом, по данным YLE, работников наказывают даже за употребление алкоголя в свободное от работы время.
По словам медэксперта Центрального союза профсоюзов Финляндии (SAK) Рийтты Тюёляярви, с ними связались десятки работников, которые только впоследствии узнали, что такое анализ PEth.
«Обычно человек приходил на медосмотр, не подозревая, что там берут анализ крови на употребление алкоголя. Высокий результат впоследствии приводит, например, к отстранению от работы или приостановке выплаты зарплаты», – рассказывает врач.
Тест PEth выявляет употребление больших количеств алкоголя или его регулярное потребление даже через четыре недели, однако не показывает, когда именно употреблялся алкоголь.
Также по результатам теста нельзя понять, повлияло ли употребление алкоголя на работоспособность человека и может ли это стать причиной возникновения опасной ситуации на рабочем месте.
Как указывает Тюёляярви, в последнее время этот метод в Финляндии стали все чаще применять в трудовых отношениях как основание для вынесения наказания, не объясняя работникам суть анализа.
Тест используется во многих сферах в Финляндии, например, в строительстве и транспорте, а также при офисной работе.
По словам представителя Профсоюза работников автомобильной и транспортной отрасли Финляндии Харри Пасанена, ему известны случаи, когда по результатам одного теста человеку запрещали управлять транспортом, отправляли в неоплачиваемый отпуск или даже расторгали с ним трудовой договор, хотя на тот момент работник не был пьян.
«Нам известно о пяти-десяти таких случаях, но, вероятно, явление гораздо шире, – рассказал он журналистам YLE. – Люди употребляли алкоголь в свободное время, а работодатель их за это наказывает».
«Мы не говорим о случаях, когда человек находился в состоянии опьянения на рабочем месте, даже не было подозрений в этом. Речь идет о том, как человек проводит свое свободное время, пускай результат этого виден в тесте, но это интерпретируется как основание для принятия мер», - отмечает Рийтта Тюёляярви.
Эксперт считает, что тест может быть обоснован, если его использовать как часть мер по укреплению здоровья.
В то же время тестирование становится проблематичным, если оно проводится без осознанного согласия работника и без предварительного информирования о последствиях.
Эксперт надеется, что на рабочих местах в Финляндии будут установлены четкие правила в отношении тестирования. Персонал должен быть заранее проинформирован о том, что включают в себя медосмотры и почему.
Если в отношении конкретного работника очевиден риск чрезмерного употребления алкоголя, ему должны быть доступны помощь и поддержка уже на ранней стадии – а не как форма наказания, подчеркивает Тюёляярви.