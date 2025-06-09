Пил в отпуске? За это в Финляндии могут лишить зарплаты и даже уволить

При этом, по данным YLE, работников наказывают даже за употребление алкоголя в свободное от работы время.

По словам медэксперта Центрального союза профсоюзов Финляндии (SAK) Рийтты Тюёляярви, с ними связались десятки работников, которые только впоследствии узнали, что такое анализ PEth.

«Обычно человек приходил на медосмотр, не подозревая, что там берут анализ крови на употребление алкоголя. Высокий результат впоследствии приводит, например, к отстранению от работы или приостановке выплаты зарплаты», – рассказывает врач.

Тест PEth выявляет употребление больших количеств алкоголя или его регулярное потребление даже через четыре недели, однако не показывает, когда именно употреблялся алкоголь.

Также по результатам теста нельзя понять, повлияло ли употребление алкоголя на работоспособность человека и может ли это стать причиной возникновения опасной ситуации на рабочем месте.

Как указывает Тюёляярви, в последнее время этот метод в Финляндии стали все чаще применять в трудовых отношениях как основание для вынесения наказания, не объясняя работникам суть анализа.

Тест используется во многих сферах в Финляндии, например, в строительстве и транспорте, а также при офисной работе.