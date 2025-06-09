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Видео В Латвии возбуждено уголовное дело против депутата, который кричал в Сейме о русских на русском языке

Депутат Сейма Латвии Алексей Росликов 5 июня перешел на русский язык, тем самым нарушил парламентский регламент, после чего был удален из зала заседаний. Депутат показал известный жест в виде согнутого локтя и заявил: «Нас больше! Русский язык - наш язык!»

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) расследует уголовное дело в отношении депутата Сейма Алексея Росликова. 5 июня он был удален из зала заседаний после того как, выступая с трибуны, перешел на русский язык и показал неприличный жест.

Уголовное дело в отношении Росликова было возбуждено всего через четыре дня после того, как он стал героем пророссийских интернет-ресурсов. 5 июня депутат от партии Stabilitātei! («За стабильность!») во время обсуждения декларации «О русификации, осуществленной оккупационным советским режимом в Латвии, и ликвидации ее языковых последствий» выступил с трибуны на русском языке.

«Нас больше! Русский язык - наш язык!» - выкрикнул Росликов в конце выступления и показал неприличный жест.

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