Видео В Латвии возбуждено уголовное дело против депутата, который кричал в Сейме о русских на русском языке

Уголовное дело в отношении Росликова было возбуждено всего через четыре дня после того, как он стал героем пророссийских интернет-ресурсов. 5 июня депутат от партии Stabilitātei! («За стабильность!») во время обсуждения декларации «О русификации, осуществленной оккупационным советским режимом в Латвии, и ликвидации ее языковых последствий» выступил с трибуны на русском языке.