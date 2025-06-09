На прошлой неделе Вьетнамская делегация в составе 160 человек с громким размахом посетила Эстонию - и при этом почти полностью осталась вне поля зрения местных СМИ. Фактически журналист Postimees оказался единственным представителем прессы, присутствовавшим хотя бы на визите в Дом Стенбока, где и надеялся взять интервью у премьер-министра Вьетнама. Но вышло, как вышло.

Если спросить у среднестатистического жителя Эстонии, что он знает о Вьетнаме, вероятнее всего, ответом будет одно из двух: Вьетнамская война или дешевые туристические путевки. Действительно, Юго-Восточная Азия для нас довольно далека, и вряд ли многие смогут назвать имя премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня, не говоря уже о министре иностранных дел Буй Тхань Шоне или министре технологий Нгуен Мань Хунге.