Пропавшая 19-летняя школьница нашлась

В понедельник, 9 июня, полиция обратилась за помощью в поисках 19-летней Реэны, пропавшей в Вильянди.
В последний раз ее видели около восьми часов утра в понедельник, когда она собиралась идти в школу.
Однако до школы Реэна так и не дошла. Ее телефон остался дома, поэтому связаться с ней не удавалось.
Полиция и близкие уже опросили друзей Реэны и искали ее в окрестностях дома и по всему Вильянди, но, поиски не принесли результатов.
Как сообщили родственникои, ранее девушка никогда не исчезала без предупреждения.
Поздно вечером в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что Реэна нашлась: девушка объявилась у своей бабушки.