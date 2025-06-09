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Пропавшая 19-летняя школьница нашлась

Автомобиль полиции.

В понедельник, 9 июня, полиция обратилась за помощью в поисках 19-летней Реэны, пропавшей в Вильянди.

В последний раз ее видели около восьми часов утра в понедельник, когда она собиралась идти в школу.

Однако до школы Реэна так и не дошла. Ее телефон остался дома, поэтому связаться с ней не удавалось.

Полиция и близкие уже опросили друзей Реэны и искали ее в окрестностях дома и по всему Вильянди, но, поиски не принесли результатов.

Как сообщили родственникои, ранее девушка никогда не исчезала без предупреждения.

Поздно вечером в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что Реэна нашлась: девушка объявилась у своей бабушки.

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