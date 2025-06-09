Пропавшая 19-летняя школьница нашлась

В последний раз ее видели около восьми часов утра в понедельник, когда она собиралась идти в школу.

Однако до школы Реэна так и не дошла. Ее телефон остался дома, поэтому связаться с ней не удавалось.

Полиция и близкие уже опросили друзей Реэны и искали ее в окрестностях дома и по всему Вильянди, но, поиски не принесли результатов.

Как сообщили родственникои, ранее девушка никогда не исчезала без предупреждения.