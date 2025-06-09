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Внимание Полиция ищет пропавшую 19-летнюю школьницу

Так выглядит Реэна.

Родственники Реэны сообщили в полицию, что девушка пропала в понедельник утром в Вильянди.

В последний раз ее видели около восьми часов утра, когда она собиралась идти в школу.

Однако до школы Реэна так и не дошла. Ее телефон остался дома, поэтому связаться с ней невозможно.

Полиция и близкие уже опросили друзей Реэны и искали ее в окрестностях дома и по всему Вильянди, но, к сожалению, результатов пока нет.

По словам родственников, ранее девушка никогда не исчезала без предупреждения.

Рост Реэны примерно 180 см, телосложение стройное, волосы длинные, коричневые.

Полиция просит всех, кто видел Реэну или располагает информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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