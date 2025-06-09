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Фото Кае Каллас вручили высокую государственную награду

Президент Алар Карис вручает орден Кае Каллас.

Президент Эстонии Алар Карис вручил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас орден Государственного герба II класса.

Высокая государственная награда была вручена Кае Каллас в президентском дворце в Кадриорге.

«На этот раз моя поездка в Эстонию была особенной, ведь мне выпала честь принять в Кадриорге от президента Кариса государственную награду. К сожалению, из-за плотного графика я не смогла присутствовать на торжественной церемонии вручения в феврале», – написала Каллас в социальных сетях.

«Я очень благодарна и тронута этой наградой!» – добавила бывший премьер-министр Эстонии.

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