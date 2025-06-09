Фото Кае Каллас вручили высокую государственную награду

«На этот раз моя поездка в Эстонию была особенной, ведь мне выпала честь принять в Кадриорге от президента Кариса государственную награду. К сожалению, из-за плотного графика я не смогла присутствовать на торжественной церемонии вручения в феврале», – написала Каллас в социальных сетях.