На портале Rahvaalgatus.ee появилась петиция, в которой выражается несогласие с планами размещения в Тартуской тюрьме до 600 осужденных из Швеции.
Инициаторы петиции призывают не поддерживать идею сдачи в аренду пустующих камер Тартуской тюрьмы для иностранных заключенных.
В тексте петиции высказывается мнение, что Тарту не подходит в качестве места отбывания наказания для иностранцев, особенно осужденных за тяжкие преступления, такие как изнасилования или убийства.
«Мы, подписавшиеся, считаем, что такое решение неприемлемо», – заявляют авторы обращения.
Местные жители выражают обеспокоенность тем, что Тарту может утратить статус безопасной и перспективной среды, в то время как регион превратится в зону повышенного риска.
Активисты ожидают от правительства и профильных ведомств четкой позиции относительно дальнейшего использования Тартуской тюрьмы «с учетом интересов местного сообщества, а не во вред ему».
Авторы инициативы предлагают рассмотреть альтернативные варианты использования тюрьмы: например, переориентировать учреждение на реабилитацию эстонских заключенных, перепрофилировать помещения или задействовать их для размещения иных государственных услуг.
К вечеру понедельника под обращением поставили подписи более 260 человек. Петицию можно поддержать до полуночи 14 июня.
В случае сбора тысячи подписей обращение будет передано в Рийгикогу для дальнейшего рассмотрения.