Инициаторы петиции призывают не поддерживать идею сдачи в аренду пустующих камер Тартуской тюрьмы для иностранных заключенных.

В тексте петиции высказывается мнение, что Тарту не подходит в качестве места отбывания наказания для иностранцев, особенно осужденных за тяжкие преступления, такие как изнасилования или убийства.

«Мы, подписавшиеся, считаем, что такое решение неприемлемо», – заявляют авторы обращения.

Местные жители выражают обеспокоенность тем, что Тарту может утратить статус безопасной и перспективной среды, в то время как регион превратится в зону повышенного риска.

Активисты ожидают от правительства и профильных ведомств четкой позиции относительно дальнейшего использования Тартуской тюрьмы «с учетом интересов местного сообщества, а не во вред ему».

Авторы инициативы предлагают рассмотреть альтернативные варианты использования тюрьмы: например, переориентировать учреждение на реабилитацию эстонских заключенных, перепрофилировать помещения или задействовать их для размещения иных государственных услуг.

К вечеру понедельника под обращением поставили подписи более 260 человек. Петицию можно поддержать до полуночи 14 июня.