«Будет архисложно»: директор Русского театра – о названии «Сюдалинна» и грядущих увольнениях

– Каково ваше финансирование на данный момент? С какими культурными учреждениями сравним этот уровень?

– Финансирование Эстонского драмтеатра – чуть больше, чем у нас. В этом году нам было выделено 2,5 миллиона евро. Это кажется очень солидной суммой, но нужно учитывать, что наш общий бюджет составляет 4,8 миллиона евро.

Выделенной суммы не хватает даже на покрытие фонда заработной платы, не говоря уже о том, что нужно найти средства на содержание здания театра.

Мы, правда, работаем очень хорошо. Посмотрите наши результаты. Если в 2019 году продажи от билетов составили 514 000 евро, то на 10 июня этого года – это уже более 580 000 евро. Это ведь очень солидный результат!

Однако после сокращения я никоим образом не могу обещать, что сохранится такой же результат, потому что понятно, что из репертуара будут уходить спектакли. Если мы будем сокращать актеров, у нас просто не хватит сил играть такое количество спектаклей.

Однако пока об этом говорить рано, потому что поступившая информация – еще очень свежая. И больно о ней говорить. Нужно все-таки сесть, успокоиться и принять правильные решения.

– Скоро ли будет конкретика по сокращениям? Когда ждать новостей?

– Я думаю, что к началу сезона.

– Проясните, пожалуйста, ситуацию с кредитом театра. Как он появился? Чем в текущей ситуации может для вас обернуться?