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Студия Postimees: что повлечет за собой смена названия? Отвечает директор театра Анне-Лий Пяйв

Русский театр готовится сменить название. Как принималось решение? Что ждет театр после смены вывески? Какие задачи стоят в новом сезоне?​

На вопросы Rus.postimees ответит в прямом эфире директор Русского театра Анне-Лий Пяйв. Следите за беседой в 14:00!

  • Что стояло за долгим процессом переименования?
  • Были ли особые мнения?
  • Что может повлечь за собой смена названия?
  • Просчитаны ли риски?
  • Каким будет театр по содержанию?
  • Что принесет экономия в бюджете?
  • Как можно оценить минувший сезон?
  • На что сделаны ставки в новом сезоне?
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