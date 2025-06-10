Студия Postimees: что повлечет за собой смена названия? Отвечает директор театра Анне-Лий Пяйв

Русский театр готовится сменить название. Как принималось решение? Что ждет театр после смены вывески? Какие задачи стоят в новом сезоне?
На вопросы Rus.postimees ответит в прямом эфире директор Русского театра Анне-Лий Пяйв. Следите за беседой в 14:00!
- Что стояло за долгим процессом переименования?
- Были ли особые мнения?
- Что может повлечь за собой смена названия?
- Просчитаны ли риски?
- Каким будет театр по содержанию?
- Что принесет экономия в бюджете?
- Как можно оценить минувший сезон?
- На что сделаны ставки в новом сезоне?