Израиль намерен депортировать Грету Тунберг, судно с которой было перехвачено по пути в сектор Газа

Климатическая активистка Грета Тунберг по прибытии в Ашдод будет отправлена на родину, заявили израильском МИДе. Это же ожидает остальных 11 пассажиров яхты Madleen, которые вместе с Тунберг направлялись по морю в сектор Газа, однако в понедельник утром были перехвачены в международных водах израильскими военными.
По прибытии в Ашдод климатическая активистка Грета Тунберг будет отправлена на родину, заявили в израильском МИДе. Такая же судьба ожидает остальных 11 пассажиров яхты Madleen, которые вместе с 22-летней Тунберг направлялись в сектор Газа, однако в понедельник утром были перехвачены израильскими военными.
«„Яхта для селфи" благополучно направляется к берегам Израиля, — иронизирует МИД страны на платформе X. — Ее пассажирам ничего не угрожает, им выдали воду и сэндвичи».
«По прибытии [в Ашдод] будут приняты меры для их возвращения на родину», — добавили в министерстве.
Судно коалиции «Флотилия свободы», шедшее под британским флагом, было взято на абордаж рано утром в понедельник.
Активисты намеревались доставить в сектор Газа символическую партию гуманитарной помощи (в том числе рис и детское питание) и привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в анклаве.
Взяв судно под контроль, израильтяне направили его в порт Ашдода, где уже собрались на митинг сторонники активистов, истинные мотивы которых израильский МИД публично поставил под вопрос.
«Пока Грета и другие пытались устроить медийную провокацию, единственной целью которой было привлечь внимание общественности, и которая включала в себя менее одного грузовика гуманитарной помощи, за последние две недели в Газу из Израиля прибыло более 1200 грузовиков с гуманитарной помощью, кроме того, Гуманитарный фонд Газы раздал около 11 млн порций еды непосредственно гражданским лицам в Газе», — отчитались в министерстве.
«Есть способы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, не включающие в себя селфи в инстаграме», — заявили в МИДе, пообещав передать «незначительное количество гуманитарной помощи» с судна активистов в Газу по существующим гуманитарным каналам.
Первой о том, что связь с Madleen потеряна, сообщила в своем телеграм-канале «Флотилия свободы».
Организация выложила фото, на котором люди в спасательных жилетах сидят с поднятыми руками.
Чуть позже сама Грета опубликовала видео, в котором назвала случившееся незаконным захватом судна и заявила, что ее и ее спутников похитили.
При этом израильские военные заранее предупреждали активистов, что не дадут Madleen подойти к берегу, и действительно перехватили судно еще в международных водах, примерно в 82 км от берега.
Министр обороны Исраэль Кац заявил, что дал указание Армии обороны Израиля не допустить судно к берегу и принять для этого «все необходимые меры».
Министр обороны использовал жесткие слова в адрес активистов: «Антисемитке Грете и ее соратникам, пропагандистам ХАМАС, я ясно говорю: вам следует повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы. Израиль будет действовать против любых попыток прорвать блокаду или оказать помощь террористическим организациям — на море, в воздухе и на суше».
В ответном комментарии «Флотилии свободы» заявление Каца было названо «еще одним примером угрозы Израиля незаконным применением силы против гражданских лиц и попыткой оправдать это насилие клеветническими заявлениями».
«Мы не поддадимся запугиванию, — говорилось в заявлении. — Мир наблюдает за нами. И никакая сионистская пропаганда не сможет скрыть правду: Израиль осуществляет геноцидную блокаду с помощью грубой военной силы, открыто нарушая международное право и основные нормы человеческой порядочности».
Министерство иностранных дел Турции заявило, что вмешательство Израиля угрожает безопасности на море и «в очередной раз демонстрирует, что Израиль действует как террористическое государство».
Предыдущая попытка «Флотилии свободы» добраться до Газы по морю в мае закончилась неудачей после того, как еще одно судно коалиции было атаковано двумя беспилотниками во время плавания в международных водах у берегов Мальты, в результате чего была повреждена носовая часть судна. Активисты обвинили в этом Израиль.
В 2010 году «Флотилия свободы» уже была вовлечена в серьезный инцидент у берегов Израиля, когда ее судно со стройматериалами, гуманитарной помощью и пропалестинскими активистами задержали израильские военные. Находившиеся на борту активисты оказали военным ожесточенное сопротивление, что привело к гибели людей.
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Гуманитарные организации призывают прекратить блокаду Газы, введенную Израилем два месяца назад вместе с возобновлением боевых действий против ХАМАС. Все пропускные пункты в Газу закрыты, заблокирована поставка любых товаров, включая еду, топливо и медикаменты.
Израиль заявляет, что блокада необходима для оказания давления на ХАМАС с целью освобождения заложников. Однако гуманитарные организации настаивают, что это не может служить оправданием отказа в продовольствии и медицинской помощи всему населению. По словам Международного комитета Красного Креста, запасы продовольствия, топлива, медикаментов и даже воды подходят к концу, и гуманитарная деятельность находится на грани полного коллапса.
Координатор ООН по чрезвычайным ситуациям назвал блокаду жестокой и напомнил, что международное право требует от Израиля разрешить доставку помощи. В апреле министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии назвали недопустимым решение Израиля перекрыть каналы помощи для Газы.