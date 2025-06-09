Израиль намерен депортировать Грету Тунберг, судно с которой было перехвачено по пути в сектор Газа

По прибытии в Ашдод климатическая активистка Грета Тунберг будет отправлена на родину, заявили в израильском МИДе. Такая же судьба ожидает остальных 11 пассажиров яхты Madleen, которые вместе с 22-летней Тунберг направлялись в сектор Газа, однако в понедельник утром были перехвачены израильскими военными.

«„Яхта для селфи" благополучно направляется к берегам Израиля, — иронизирует МИД страны на платформе X. — Ее пассажирам ничего не угрожает, им выдали воду и сэндвичи».

«По прибытии [в Ашдод] будут приняты меры для их возвращения на родину», — добавили в министерстве.

Судно коалиции «Флотилия свободы», шедшее под британским флагом, было взято на абордаж рано утром в понедельник.

Активисты намеревались доставить в сектор Газа символическую партию гуманитарной помощи (в том числе рис и детское питание) и привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в анклаве.

Взяв судно под контроль, израильтяне направили его в порт Ашдода, где уже собрались на митинг сторонники активистов, истинные мотивы которых израильский МИД публично поставил под вопрос.