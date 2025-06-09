Фото Младенец не проснулся даже при столкновении автомобилей

В понедельник около 19 часов на 65-м километре шоссе Тарту–Вильянди в Вильяндимаа произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого столкнулись автомобили BMW и Audi.
В результате аварии никто не пострадал, в том числе не получил травм и младенец, находившийся в одной из машин.
Фотограф Кенно Соо, побывавший на месте событий, передал слова полицейских о том, что ребенок спал так крепко, что даже после аварии не проснулся.
Эту информацию подтвердила и представитель пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.
«Водители пришли к соглашению по поводу того, кто виноват в ДТП, и продолжили движение самостоятельно», – отметила она.
На месте аварии работала бригада скорой помощи, которая осмотрела всех участников ДТП.
Младенец был пристегнут в соответствии с требованиями закона.
Оба водителя были трезвы и имели действующие водительские права.