Фото Младенец не проснулся даже при столкновении автомобилей

В результате аварии никто не пострадал, в том числе не получил травм и младенец, находившийся в одной из машин.

Фотограф Кенно Соо, побывавший на месте событий, передал слова полицейских о том, что ребенок спал так крепко, что даже после аварии не проснулся.

Эту информацию подтвердила и представитель пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

«Водители пришли к соглашению по поводу того, кто виноват в ДТП, и продолжили движение самостоятельно», – отметила она.

На месте аварии работала бригада скорой помощи, которая осмотрела всех участников ДТП.

Младенец был пристегнут в соответствии с требованиями закона.