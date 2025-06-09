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Фото Младенец не проснулся даже при столкновении автомобилей

В понедельник около 19 часов на 65-м километре шоссе Тарту–Вильянди в Вильяндимаа произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого столкнулись автомобили BMW и Audi.

В результате аварии никто не пострадал, в том числе не получил травм и младенец, находившийся в одной из машин.

Фотограф Кенно Соо, побывавший на месте событий, передал слова полицейских о том, что ребенок спал так крепко, что даже после аварии не проснулся.

Эту информацию подтвердила и представитель пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

«Водители пришли к соглашению по поводу того, кто виноват в ДТП, и продолжили движение самостоятельно», – отметила она.

На месте аварии работала бригада скорой помощи, которая осмотрела всех участников ДТП.

Младенец был пристегнут в соответствии с требованиями закона.

Оба водителя были трезвы и имели действующие водительские права.

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