Skip to footer
Вт, 10.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Количество зарегистрированных безработных в Эстонии продолжает снижаться (1)

Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа.

Согласно последним данным Кассы страхования от безработицы, количество зарегистрированных безработных в Эстонии продолжает снижаться, пишет Rus.ERR.

К 8 июня общее число зарегистрированных безработных составляло 44 558 человека - болеем чем на 4000 меньше, чем неделей ранее.

Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Ида-Вирумаа, где он равен 10,7% (6655 безработных).

В Харьюмаа безработица составляет 6,1%, большинство безработных из 21 639 человек - жители Таллинна.

Самая благоприятная ситуация на рынке труда наблюдается на Хийумаа: уровень безработицы здесь составляет всего 3%.

Комментарии (1)

Ключевые слова

Наверх