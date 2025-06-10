Согласно последним данным Кассы страхования от безработицы, количество зарегистрированных безработных в Эстонии продолжает снижаться, пишет Rus.ERR.
К 8 июня общее число зарегистрированных безработных составляло 44 558 человека - болеем чем на 4000 меньше, чем неделей ранее.
Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Ида-Вирумаа, где он равен 10,7% (6655 безработных).
В Харьюмаа безработица составляет 6,1%, большинство безработных из 21 639 человек - жители Таллинна.
Самая благоприятная ситуация на рынке труда наблюдается на Хийумаа: уровень безработицы здесь составляет всего 3%.