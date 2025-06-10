Галерея Эстония боролась до конца, но победить Норвегию все же не смогла

Сборная Эстонии по футболу продолжила выступление в отборочном цикле чемпионата мира в понедельник вечером, когда на стадионе A. Le Coq Arena принимала лидера группы - команду Норвегии, которая одержала победу со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 62-1 минуте забил Эрлинг Холанд. После этого сборная Эстонии ударила в перекладину (Власий Синявский) и в штангу (Раунo Саппинен). В последние минуты хозяева настойчиво пытались сравнять счет, и на 90+4-й минуте Алекс Маттиас Тамм пробил по воротам, но мяч прошел выше.
Сборная Норвегии продолжает отборочный цикл чемпионата мира с максимальным результатом - четыре победы в четырех матчах. У Эстонии после четырех игр - три очка.