Галерея Эстония боролась до конца, но победить Норвегию все же не смогла

Единственный гол в матче на 62-1 минуте забил Эрлинг Холанд. После этого сборная Эстонии ударила в перекладину (Власий Синявский) и в штангу (Раунo Саппинен). В последние минуты хозяева настойчиво пытались сравнять счет, и на 90+4-й минуте Алекс Маттиас Тамм пробил по воротам, но мяч прошел выше.