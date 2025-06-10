Издатели World of Tanks признаны экстремистами, оператор IELTS – нежелательной организацией, региональное СМИ разгромлено. Обзор событий в РФ

Суд в Москве признал издателей World of Tanks экстремистами и запретил их деятельность на территории России - теоретически теперь каждый платный пользователь игры может получить уголовное преследование. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
British Council - оператор международного экзамена IELTS получил статус «нежелательной организации» - это означает, что каждый сдающий этот экзамен, опять-таки, может получить уголовное преследование. Полиция пришла в одно из крупнейших региональных СМИ России - URA.RU и задержала несколько его сотрудников, заблокировав работу редакции.
Танки - экстремисты
Таганский районный суд Москвы объявил участниками «экстремистского объединения» собственника компании Wargaming Виктора Кислого и владельца компании «Леста Игры» Малика Хатажаева. Компания «Лестра Игры» - издатель «Мира танков» (так в России называется World of Tanks) и «Мира кораблей» (российский аналог World of Warships). Кроме того, суд постановил национализировать компанию, обратив в доход государства 100% ее уставного капитала. Впоследствии эту долю планируется передать российским - надо полагать, более патриотичным - издателям.
«Лестра Игры» - компания из Санкт-Петербурга, которая управляет (пока еще) российскими версиями World of Tanks и World of Warships. Ранее компания входила в холдинг Wargaming белорусского бизнесмена Виктора Кислого, который, собственно, и является разработчиками этих популярнейших онлайн-игр.
После начала войны в Украине Wargaming объявила, что хотя она и специализируется на военных играх, ее собственники и менеджмент против войны как таковой и осуждают российское вторжение. «Мы в Wargaming обожаем игры о военной технике, но ненавидим саму войну. Эта тема для нас особенно чувствительная, поскольку в Киеве у нас есть целая студия, и ее сотрудники продолжают работать над нововведениями и событиями для World of Tanks, несмотря на весь ужас, который ежедневно переживает их страна», - говорилось тогда в специальном сообщении на сайте компании.
Более того, в октябре 2023 года объявила о запуске внутри своих игр специальной благотворительной инициативы: там продавались игровые наборы по украинской тематике, вся выручка от которых была передана на нужны украинской армии. Сообщалось, что на эти деньги были закуплены реанимобили.
Видимо, последнее обстоятельство окончательно рассорило издателя игры с российскими властями. И хотя Wargaming довольно быстро официально свернула свой бизнес в России и Беларуси, внутри этих стран осталась фактически связанная с прежними владельцами компания «Лестра Игры». Теперь менеджмент обоих компаний по запросу Генеральной прокуратуры РФ и стали «экстремистами».
В российской Госдуме уже уточнили, что это решение Таганского суда никак не скажется на конечных пользователях, совершающих покупки внутри игры. «Они не могут быть обвинены в поддержке ВСУ или экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки», - специально пояснил по этому поводу первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.
Но это, конечно, теоретически. Действительно, вряд ли в России будут массово заводить уголовные дела за «финансирование экстремистского объединения» на всех 110 миллионов пользователей World of Tanks во всем мире. Однако в случае необходимости свести счеты с конкретным человеком его принадлежность к этому сообществу будет неплохим формальным поводом.
«Нежелательный» IELTS
Еще один риск потенциальных уголовных дел возник на минувшей неделе у всех граждан России, которые когда-либо сдавали или собираются сдавать один из самых распространенных языковых тестов в мире - английский IELTS. Поскольку его организатора, подотчетного британскому МИД British Council («Британский совет») накануне объявили «нежелательной организацией».
Как принято в таких случаях, Генеральная прокуратура РФ выпустила по этому поводу специфический размашистый релиз, в котором, в частности, утверждалось, что «прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, активисты BC продвигают несемейные ценности и пропагандируют экстремистские идеи. За счет английских аристократов они реализуют проекты, направленные на дискредитацию нашей внутренней и внешней политики».
Как уже успели заметить многочисленные юристы, признание British Council «нежелательной организацией» означает прямой риск уголовного преследования для десятков тысяч россиян, сдающих языковой тест IELTS. Поскольку несмотря на то, что у этого теста могут быть разные региональные операторы, основная доля оплаты за сдачу языкового экзамена отправляется напрямую на счета British Council. А это, с точки зрения российского уголовного кодекса, «финансирование деятельности нежелательной организации». Которое, в свою очередь, в определенных случаях наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
До марта 2022 года IELTS можно было сдать в десятках экзаменационных центров в крупнейших городах России. После начала войны в Украине все они закрылись, и теперь граждане РФ сдают эти тесты, как правило, в ближайшей загранице - Казахстане, Грузии, Азербайджане или Армении.
Как и в случае с World of Tanks, признание British Council «нежелательной организацией» точно не повлечет никаких массовых репрессий. Но точно также станет неплохим поводом для политических расправ с оппонентами российского правительства. Тем более, что и повод для преследования очень удобный для российской внутренней пропаганды - как никак, а изучение языка потенциального противника на высоком профессиональном уровне.
Слишком близкие URA.RU
Обыски и задержания прошли в редакции одного из крупнейших российских региональных изданий - URA.RU из Екатеринбурга. Правда, на этот раз формальным (и, по-видимому, реальным) поводом стала не оппозиционная деятельность редакции, а ее слишком близкие взаимоотношения с правоохранительными органами.
Все началось с обыска в редакции издания, а закончилось задержанием редактора URA.RU Дениса Аллаярова, заместителя редактора Дианы Козловой и еще нескольких сотрудников. На руководителей редакции заведены уголовные дела по подозрению о даче взятки должностному лицу. На время проведения проверок была приостановлена работа всего издания, в котором сегодня работает более 200 человек.
Как часто принято в таких случаях, в качестве инструментов обыска в офисе редакции была применена кувалда, а действия полиции для пущего эффекта происходили одновременно в нескольких регионах, где работают журналисты URA.RU, а также по домашним адресам некоторых сотрудников редакции.
Как следовало из опубликованных позднее материалов полиции, показания на редактора Дениса Аллаярова дал его собственный дядя - бывший начальник одного из отделов уголовного розыска полиции Екатеринбурга Андрей Карпов. По версии следствия, Карпов продавал Аллаярову регулярные внутренние оперативные сводки полиции, за что племянник платил ему по 20 тысяч рублей. В редакции URA.RU уже заявили, что Карпов оговорил племянника, и такой практики в издании никогда не было.
URA.RU - предельно конформистское региональное издание, которое, в частности, с самого начала поддержало российскую агрессию в Украине. Однако, как следует из десятков подобных случаев, подобная поддержка не дает никаких гарантий тем, кто ее демонстрирует. Более того, слишком активная демонстрация поддержки правительственных действий, равно как и слишком близкая дружба с правоохранительными органами наказывается ничуть не мягче, чем явно оппозиционная деятельность.
Такая вот структура момента. Выживает только тот, кто тонко чувствует границы дозволенного, проявляя должное уважение или демонстрируя интеллигентную критику, но не скатываясь в грубую лесть или грубую оппозиционность.