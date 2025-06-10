Издатели World of Tanks признаны экстремистами, оператор IELTS – нежелательной организацией, региональное СМИ разгромлено. Обзор событий в РФ

World of Tanks. Фото: MARIO ANZUONI

Более того, в октябре 2023 года объявила о запуске внутри своих игр специальной благотворительной инициативы: там продавались игровые наборы по украинской тематике, вся выручка от которых была передана на нужны украинской армии. Сообщалось, что на эти деньги были закуплены реанимобили.

Видимо, последнее обстоятельство окончательно рассорило издателя игры с российскими властями. И хотя Wargaming довольно быстро официально свернула свой бизнес в России и Беларуси, внутри этих стран осталась фактически связанная с прежними владельцами компания «Лестра Игры». Теперь менеджмент обоих компаний по запросу Генеральной прокуратуры РФ и стали «экстремистами».

В российской Госдуме уже уточнили, что это решение Таганского суда никак не скажется на конечных пользователях, совершающих покупки внутри игры. «Они не могут быть обвинены в поддержке ВСУ или экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки», - специально пояснил по этому поводу первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Но это, конечно, теоретически. Действительно, вряд ли в России будут массово заводить уголовные дела за «финансирование экстремистского объединения» на всех 110 миллионов пользователей World of Tanks во всем мире. Однако в случае необходимости свести счеты с конкретным человеком его принадлежность к этому сообществу будет неплохим формальным поводом.

«Нежелательный» IELTS