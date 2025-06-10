Главный тренер сборной Норвегии: эстонскую команду ждет хорошее будущее

«Видимо, матч оказался сложнее, чем мы ожидали. Мы знаем, что Эстония подняла для себя планку очень высоко. И когда они показывают хорошую игру, то футбол в их исполнении смотрится действительно неплохо», – сказал Солбаккен.

«Главный тренер сборной Эстонии поступает правильно, что не ограничивается одной лишь обороной, а старается развивать игроков. Я сказал ему об этом и после матча: если он сможет найти баланс между развитием футболистов и тем, что делает сейчас, Эстонию ждет светлое будущее», – отметил Солбаккен.

Он так подытожил встречу: сборная Эстонии начала матч лучше и завершила его сильнее.

«Мы хорошо сыграли в конце первого тайма и после перерыва вплоть до гола, но затем снова инициативой завладела Эстония. В физическом плане нам было непросто

«Мы, конечно, сделали замены, но после пятничной победы над Италией со счетом 3:0 головы и тела у всех были довольно опустошены. Вероятно, цена той победы для нас оказалась выше, чем мы сами хотели себе признаться. Но главное, что мы добились третьей подряд выездной победы», – сказал Солбаккен.

В то же время главный тренер Норвегии признал, что концовка матча ему не понравилась. «В последние 15-18 минут соперник серьезно нас проверил. Нельзя сказать, что я боялся, но мне было некомфортно», – добавил норвежский наставник.