Недавно опубликованная оборонная стратегия Великобритании четко подчеркивает обещание защищать Эстонию. К сожалению, лидер лейбористов и премьер-министр Кир Стармер готов увеличить расходы на оборону только на символическом уровне, что вызывает опасения по поводу безопасности всего нашего региона, пишет редактор Меэлис Ойдсалу.
Дополнительная программа оборонных инвестиций правительства Кристена Михала KILP, представленная в Министерстве обороны полтора месяца назад, является гораздо более значимой инициативой, чем стратегический обзор обороны Великобритании, представленный в Лондоне на прошлой неделе, который премьер-министр Кир Стармер поручил составить бывшему генеральному секретарю НАТО лорду Джорджу Робертсону.
Британский 143-страничный план развития обороны содержит множество важных рекомендаций, но большинство из них остаются непрофинансированными. К 2027 году обещают увеличить расходы на оборону до 2,5%, что является косметическим увеличением, учитывая сегодняшний уровень расходов (чуть более 2,3%). Островное государство уже много говорило о недофинансировании обороны и «пустой» армии, которая не продержится долго в серьезной войне.
В отличие от британского плана обороны, эстонский KILP - это не размашистое меню ресторана, а, скорее, продуманный комплексный обед: четкие варианты, которые кажутся реалистично осуществимыми и покрываются бюджетом. Как и любой план, он заслуживает тщательного критического анализа, но это можно будет сделать, когда Министерство обороны и Силы обороны поделятся немного более подробной информацией.
Первоначально на презентации 25 апреля были показаны относительно общие слайды, и уровень обобщения, возможно, даже слишком высок на данный момент, учитывая дополнительные усилия общества.
Оборонный план Стармера от Лейбористской партии - это лицо британской оборонной промышленности и политиков в целом, с акцентом на создание рабочих мест в островном государстве и частях Европы, менее вовлеченных в войну.
Эстонские планы в основном были отражением взгляда главы Сил обороны. В небольшом обществе, где местная промышленная база недостаточно велика, чтобы влиять на выбор, сила собственно армейских экспертов больше. В то же время это также повышает риск того, что наши специалисты по обороне начнут тратить силы впустую.
Например, запрос на приобретение противоракетной обороны все еще кажется нереалистичным, как и недавнее преждевременное обещание министра обороны Ханно Певкура приобрести новое поколение боевых самолетов CV90. Цена системы, которая все еще находится на стадии разработки, неизвестна, но CV90 - это весьма дорогая платформа не только с точки зрения цены покупки, но и с точки зрения последующих затрат на обслуживание и продление срока службы.
Решения Великобритании по использованию ресурсов, где есть явно раздутые военные силы со многими передовыми возможностями, но несостоятельные с точки зрения боеготовности, являются предостерегающим примером для Эстонии. Более того, Эстония не может твердо рассчитывать на то, что останется на уровне пяти процентов расходов на оборону в течение десятилетий.
В то же время, по сравнению с британцами, у нас нет чрезмерно большого лобби и влияния различных родов войск на решения по обороне, но некоторые роды войск обладают большой способностью игнорировать инновации. Об этом свидетельствует доля ВМС в дополнительной программе инвестиций в оборону. В отличие от британцев, Эстония до сих пор не рассматривает возможность приобретения морских беспилотников.
Британская стратегия приятно рассуждает о большей интеграции сил обороны с гражданским обществом. Для повышения согласованности знаменитой триады Карла фон Клаузевица - народ, армия, правительство - будут проводиться высшие курсы национальной обороны на манер Финляндии и Эстонии, где главные деятели политики, государственного аппарата, армии и частного сектора проводят совместные военные симпозиумы.
Что касается военных кадров, то островное государство, имеющее исключительно позитивный прогноз роста на фоне всей Европы, также испытывает трудности с набором, и решение видится не только в улучшении условий службы, но и в том, чтобы сделать модель службы более открытой для привлечения гражданских специалистов в военную организацию. В островном государстве также больше, чем раньше, говорят об армии резервистов и гражданской обороне, о последней - в основном в связи с угрозой ракетной войны.
Отрадно видеть, как заметно и привлекательно британская оборонная стратегия включила в себя батальонную боевую группу, размещенную в Эстонии, и 4-ю легкую пехотную бригаду, которая усилит ее в случае войны. У Эстонии есть повод для празднования, мы официально и зримо включены в оборонную стратегию ядерного государства, упомянуты в одном ряду с важнейшими партнерами Лондона. В то же время любое обещание прислать подкрепление заслуживает доверия только в том случае, если оно гарантировано решениями по ресурсам, чего, к сожалению, нельзя сказать о британском оборонном плане, хотя мне и очень хотелось бы это сделать.