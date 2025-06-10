Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: TOLGA AKMEN/EPA

Эстонские планы в основном были отражением взгляда главы Сил обороны. В небольшом обществе, где местная промышленная база недостаточно велика, чтобы влиять на выбор, сила собственно армейских экспертов больше. В то же время это также повышает риск того, что наши специалисты по обороне начнут тратить силы впустую.

Например, запрос на приобретение противоракетной обороны все еще кажется нереалистичным, как и недавнее преждевременное обещание министра обороны Ханно Певкура приобрести новое поколение боевых самолетов CV90. Цена системы, которая все еще находится на стадии разработки, неизвестна, но CV90 - это весьма дорогая платформа не только с точки зрения цены покупки, но и с точки зрения последующих затрат на обслуживание и продление срока службы.

Решения Великобритании по использованию ресурсов, где есть явно раздутые военные силы со многими передовыми возможностями, но несостоятельные с точки зрения боеготовности, являются предостерегающим примером для Эстонии. Более того, Эстония не может твердо рассчитывать на то, что останется на уровне пяти процентов расходов на оборону в течение десятилетий.