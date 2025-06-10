Kantar Emor: доля потребителей, считающих, что их экономическое положение улучшится, несколько увеличилась

«Мы измеряли уверенность и доверие населения Эстонии к общественным институтам на основе одной и той же методологии в течение последних полутора лет. Эти два показателя дают представление о текущей температуре в обществе», - сказал Айвар Воог, руководитель исследований Kantar Emor.

По его словам, потребительская уверенность была самой низкой за ​​этот период в декабре, как раз перед введением повышения подоходного налога.

«Данные опроса за вторую половину мая показывают, что уверенность постепенно восстанавливается. Это может быть основано на положительных изменениях экономических показателей. Доля потребителей, которые считают, что их экономическое положение не ухудшится или даже улучшится, несколько увеличилась. Однако в целом пессимисты в Эстонии по-прежнему явно перевешивают оптимистов», - отметил Воог.

Индекс доверия измеряет доверие людей к 11 общественным институтам. Из принявших участие в опросе учреждений в мае наиболее надёжными были признаны Спасательный департамент (92%), Департамент полиции и погранохраны (79%) и Силы обороны (74%). «Значительно меньше доверяют Рийгикогу (28%), частным СМИ (30%) и правительству Эстонии (32%). Однако стоит отметить, что доверие к этим учреждениям также несколько улучшилось по сравнению с мартом», - прокомментировал Айвар Воог.