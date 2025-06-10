Речь шла о техническом сбое. МВД проведет дополнительный анализ для определения причины сбоя. Министерство приносит извинения за причиненные неудобства.

Во вторник утром МВД сообщило, что нарушена работа ИТ-служб подведомственных МВД учреждений, что также повлияло на работу Центра тревоги и пограничных переходов, также была нарушена работа номера 1247. Указывалось, что время ожидания при экстренных вызовах может быть больше обычного. Центр тревоги просил всех, кому нужна срочная помощь, оставаться на линии при звонке по номеру 112 до тех пор, пока на звонок не ответят, и не вешать трубку. Также людей просили проявить терпение при пересечении границы.

МВД напомнило, что номер экстренной помощи предназначен для ситуаций, требующих срочной помощи, поэтому звонить на номер экстренной помощи 112 нужно только в случае, если чья-то жизнь, здоровье или имущество находятся в опасности.

Также сообщалось, что из-за технической неисправности была нарушена работа информационной системы пограничного контроля PPA, из-за чего пограничный контроль на пограничных переходах не мог осуществляться. Указывалось, что проблема затронула пограничный переход в Нарве, где образовалась очередь из примерно 300 человек. В Таллиннском аэропорту около дюжины человек ожидали въезда из нешенгенской зоны, а на пограничных переходах в Южной Эстонии несколько автобусов, в которых находилось около 50 человек, ждали проверки.