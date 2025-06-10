Технический сбой: затруднено пересечение границы, Центр тревоги отвечает на звонки с задержкой

Время ожидания при экстренных вызовах может быть больше обычного. Центр тревоги просит всех, кому нужна срочная помощь, оставаться на линии при звонке по номеру 112 до тех пор, пока на звонок не ответят, и не вешать трубку. Также людей просят проявить терпение при пересечении границы.

В настоящее время наблюдается техническая неисправность, которая может нарушать работу Центра тревоги. По этой причине время ожидания вызовов по номеру 112 может быть больше, и могут образоваться очереди.

Центр тревоги призывает всех звонящих оставаться на линии до тех пор, пока на звонок не ответят, и ни в коем случае не вешать трубку. Номер экстренной помощи предназначен для ситуаций, требующих срочной помощи, поэтому звоните на номер экстренной помощи 112 только в случае, если чья-то жизнь, здоровье или имущество находятся в опасности.

Из-за технической неисправности нарушена работа информационной системы пограничного контроля PPA, из-за чего пограничный контроль на пограничных переходах не может осуществляться. В настоящее время проблема затронула пограничный переход в Нарве, где образовалась очередь из примерно 300 человек. В Таллиннском аэропорту около дюжины человек в настоящее время ожидают въезда из нешенгенской зоны, а на пограничных переходах в Южной Эстонии несколько автобусов, в которых находится около 50 человек, ждут проверки.

Из-за технического сбоя также нарушены прием ходатайств о документах и их выдача. Поэтому подача ходатайств в пунктах PPA или в среде самообслуживания сейчас невозможна. Также невозможно получать документы в пунктах обслуживания и в магазинах Selver.