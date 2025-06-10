Почти 80% самозанятых пенсионеров в Эстонии продолжают работать после выхода на пенсию

Согласно данным Eurostat, в 2023 году 79,6% самозанятых пенсионеров по старости в Эстонии продолжали работать или вернулись на рынок труда после выхода на пенсию, пишет Rus.ERR.
Эстония входит в шестерку лидеров по этому показателю, уступая только Швеции (98,4%), Финляндии (88,0%) и Ирландии (87,7%), а также Литве (83,2%) и Нидерландам (82,9%).
На другом конце шкалы находились Испания (18,2%) и Греция (20,3%).
Также отмечается, что среди всех работающих пенсионеров в ЕС более половины (57%) заняты неполный рабочий день.
Самозанятые - это люди, которые работают на себя, а не по трудовому договору на работодателя.