Skip to footer
Вт, 10.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Почти 80% самозанятых пенсионеров в Эстонии продолжают работать после выхода на пенсию

Редактор: rus.postimees.ee
Пенсионер считает деньги

Согласно данным Eurostat, в 2023 году 79,6% самозанятых пенсионеров по старости в Эстонии продолжали работать или вернулись на рынок труда после выхода на пенсию, пишет Rus.ERR.

Эстония входит в шестерку лидеров по этому показателю, уступая только Швеции (98,4%), Финляндии (88,0%) и Ирландии (87,7%), а также Литве (83,2%) и Нидерландам (82,9%).

На другом конце шкалы находились Испания (18,2%) и Греция (20,3%).

Также отмечается, что среди всех работающих пенсионеров в ЕС более половины (57%) заняты неполный рабочий день.

Самозанятые - это люди, которые работают на себя, а не по трудовому договору на работодателя.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх