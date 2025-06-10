Теперь официально: Русский театр сменил название

По словам директора театра Анне-Лии Пяйв, обсуждение смены названия началось более года назад. В процессе участвовали сотрудники театра, члены совета, представители Министерства культуры, а также авторитетные деятели культуры. Решение было принято взвешенно, исходя из необходимости более четкого позиционирования театра в эстонском культурном поле и устранения искаженных интерпретаций в международной коммуникации и медиа.

«Смена названия - это практичное и обдуманное решение, которое способствует устойчивому развитию театра», - добавила она.

Обновленный Театр Сюдалинна также обозначил цель стать частью театральной системы и культуры Эстонии и расширить свою аудиторию, в том числе за пределами русскоязычной общины.

Художественный руководитель театра Дмитрий Петренко отмечает: «Театр Сюдалинна стремится быть полноправным игроком на театральной сцене Эстонии. Театр должен больше соотноситься с формами, репертуаром и подходами других театров страны. Театр не может существовать в культурном и политическом вакууме или формировать некий анклав. Театр – это неотъемлемая часть культурного пространства Эстонии».