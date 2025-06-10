Глава немецкой разведки: для проверки 5-й статьи НАТО Москве достаточно послать в Эстонию зеленых человечков

Странам Запада не стоит обманываться намерениями РФ, так как для Москвы Украина - лишь один шаг на пути к Западу. Такое мнение высказал глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в немецком подкасте Table.Today.
По мнению Каля, в Москве есть люди, которые не верят, что подразумевающая взаимную оборону статья 5-я договора НАТО по-прежнему работает в действительности.
«Они хотели бы это проверить, - считает глава BND. - Они хотят вернуть НАТО на тот уровень, на котором альянс находился в конце 1990-х. Они хотят выгнать Америку из Европы и будут использовать любые средства для достижения этой цели».
По мнению Каля, для этого России не нужно проводить масштабные бомбардировки или развертывать танковые подразделения. Достаточно послать в Эстонию «зеленых человечков» - якобы для защиты угнетенного русского меньшинства.
«И тогда в Москве будут смотреть на то, действительно ли президент США отправит в ответ американских солдат через Атлантику» на защиту партнера по НАТО, рассуждает глава BND.
Ранее чиновник неоднократно предполагал, что РФ будет готова к подобным действиям против Североатлантического альянса уже к 2030 году. Он добавил, что сдерживание таких амбиций РФ - наименее кровавый способ предотвратить возможную войну.
Каль: Москва ожидает от Киева капитуляции
Глава немецкой службы внешней разведки не считает возможной перспективу переговоров между РФ и Западом в ближайшее время и не верит, что РФ стремится к миру в Украине. Нет ни малейших признаков того, что Путин как-то изменил свой ход мышления и желание продолжать до конца военную агрессию в отношении Украины, отметил немецкий чиновник.
«Последний документ, который был передан (делегацией РФ) в Стамбуле, является лучшим доказательством того, что на самом деле от нас требуют капитуляции и ничего больше», - указал Каль.
В этом мнении глава немецкой разведки схож с сенатором США Линдси Грэмом, который отметил, что даже приближенные к президенту РФ Владимиру Путину люди продолжают агрессивную риторику в отношении Украины. Сенатор-республиканец в начале июня отреагировал на пост экс-президента РФ и замглавы российского Совбеза Дмитрия Медведева, в котором тот указал, что России переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира, а для скорейшей победы и полного уничтожения нынешней власти в Украине.
«Поздравляю господина Медведева с редким моментом честности, исходящим из российской пропагандистской машины. Я ценю, что вы дали понять миру, что Путин и Россия нисколько не заинтересованы в мире», - написал в ответ на публикацию Медведева Грэм.