Глава немецкой разведки: для проверки 5-й статьи НАТО Москве достаточно послать в Эстонию зеленых человечков

По мнению Каля, в Москве есть люди, которые не верят, что подразумевающая взаимную оборону статья 5-я договора НАТО по-прежнему работает в действительности.

«Они хотели бы это проверить, - считает глава BND. - Они хотят вернуть НАТО на тот уровень, на котором альянс находился в конце 1990-х. Они хотят выгнать Америку из Европы и будут использовать любые средства для достижения этой цели».

По мнению Каля, для этого России не нужно проводить масштабные бомбардировки или развертывать танковые подразделения. Достаточно послать в Эстонию «зеленых человечков» - якобы для защиты угнетенного русского меньшинства.

«И тогда в Москве будут смотреть на то, действительно ли президент США отправит в ответ американских солдат через Атлантику» на защиту партнера по НАТО, рассуждает глава BND.

Ранее чиновник неоднократно предполагал, что РФ будет готова к подобным действиям против Североатлантического альянса уже к 2030 году. Он добавил, что сдерживание таких амбиций РФ - наименее кровавый способ предотвратить возможную войну.

Каль: Москва ожидает от Киева капитуляции