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Волостная управа отыскала украденную у нее яблоню и заново посадила ее в положенном месте

Яблоня-путешественница вернулась к водохранилищу Педели.

Специалист по озеленению Валгаской волостной управы Кристи Пыльдвеэ 23 мая столкнулась с неприятным сюрпризом, когда обнаружила, что декоративная яблоня, которую она самолично посадила несколькими днями ранее возле водохранилища Педели, стала добычей воров.

Волостная управа обратилась к населению за помощью в поиске дерева, и благодаря внимательному гражданину оно было обнаружено пересаженным в районе улицы Якоби в Валга.

Управа сообщает, что к настощему моменту дерево вернулось на свое первоначальное место посадки в зоне отдыха Педели.

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