Волостная управа отыскала украденную у нее яблоню и заново посадила ее в положенном месте

Специалист по озеленению Валгаской волостной управы Кристи Пыльдвеэ 23 мая столкнулась с неприятным сюрпризом, когда обнаружила, что декоративная яблоня, которую она самолично посадила несколькими днями ранее возле водохранилища Педели, стала добычей воров.
Волостная управа обратилась к населению за помощью в поиске дерева, и благодаря внимательному гражданину оно было обнаружено пересаженным в районе улицы Якоби в Валга.
Управа сообщает, что к настощему моменту дерево вернулось на свое первоначальное место посадки в зоне отдыха Педели.