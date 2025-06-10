Власти направляют в Лос-Анджелес 700 морпехов и еще 2000 сотрудников Национальной гвардии

«По приказу президента Министерство обороны мобилизует еще 2000 калифорнийских нацгвардейцев, которые будут призваны на федеральную службу для поддержки ICE [Иммиграционной и таможенной полиции], чтобы федеральные правоохранительные органы могли безопасно выполнять свои обязанности», - сказал пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл.

Полиция. Фото: Reuters

При этом, несмотря на отдельные инциденты и стычки, понедельник в Лос-Анджелесе в целом прошел спокойно, а акции носили мирный характер, сообщали корреспонденты с места событий.

Начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл заявил, что местные власти смогли взять ситуацию под контроль.

«У нас есть многолетний опыт управления крупномасштабными публичными демонстрациями, и мы по-прежнему уверены в своей способности делать это профессионально и эффективно», - сказал он журналистам.

Как сообщали корреспонденты Би-би-си, протестующие возле одного из федеральных зданий кричали охраняющим его гвардейцам «убирайтесь вон из Лос-Анджелеса».

Вечером в понедельник полиция пыталась рассеять толпу демонстрантов. Некоторых из них задержали, также сообщалось о применении светошумовых гранат и резиновых пуль.

В районе Литл Токио в Лос-Анджелесе группа протестующих вступила в конфронтацию с полицией: один из демонстрантов бросил бутылку в полицейских, а другой запустил в их сторону фейерверки.

После того как в Лос-Анджелесе были развернуты силы Нацгвардии, в разных городах вспыхнули протесты против рейдов иммиграционной службы и массовых депортаций.

Люди, в частности, выходили на улицы в Тампе, Бостоне и Хьюстоне.