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Петерсон несколько часов говорил в свою защиту, сторонники поддерживали его аплодисментами

Айво Петерсон.

На прошлом судебном заседании обвиняемый в государственной измене Айво Петерсон начал выступать с последним словом. Тогда он говорил два с половиной часа, пока не истекло время заседания. Его выступление не закончилось и на вчерашнем слушании - Петерсон использовал все отведенное время, то есть три с половиной часа. Зал был полон его сторонников, которые аплодировали ему во время пауз и в конце судебного заседания.

Как и в прошлый раз, Петерсон принес с собой толстую синюю папку, из которой зачитывал написанный от руки текст. В его долгой речи звучали как размышления о политике, так и попытки оправдать свои поступки, а также более личные воспоминания и мысли.

Петерсон заявил, что это политизированный судебный процесс, который проводит прокуратура. Он не раз критиковал и прессу, отмечая, что журналисты якобы присоединились к обвинениям и заранее объявили его виновным. «На себя примерили роль судей некоторые журналисты, отдельные политики, политизированные чиновники и партии. Я утверждаю, что прокуратура сделала все возможное, чтобы максимально дискредитировать суд и обвинение», - считает Петерсон. 

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