Петерсон несколько часов говорил в свою защиту, сторонники поддерживали его аплодисментами

На прошлом судебном заседании обвиняемый в государственной измене Айво Петерсон начал выступать с последним словом. Тогда он говорил два с половиной часа, пока не истекло время заседания. Его выступление не закончилось и на вчерашнем слушании - Петерсон использовал все отведенное время, то есть три с половиной часа. Зал был полон его сторонников, которые аплодировали ему во время пауз и в конце судебного заседания.