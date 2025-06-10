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Таллиннский аэропорт обратился к путешественникам с важным призывом

Редактор: rus.postimees.ee
Таллиннский аэропорт.

С началом летнего туристического сезона Таллиннский аэропорт обращается к пассажирам с просьбой прибывать на рейсы как минимум за два часа до вылета, пишет Rus.ERR.

По словам члена правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, в высокий сезон возможны длинные очереди и чтобы не опоздать на рейс, лучше приезжать заранее, передает во вторник, 10 июня, пресс-служба предприятия

«Летом возможны более длинные очереди, чем обычно. Поэтому призываю всех пассажиров приезжать в аэропорт за два часа до вылета», - сказал Пяргмяэ.

Пограничный контроль также может занять больше времени, особенно в часы пик.

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