Таллинн ждет предложений по развитию ночной жизни города

В Таллинне подготовлена стратегия развития «Ночной Таллинн - 2035», направленная на создание безопасного, разнообразного и круглосуточно активного города. Жителей, владельцев бизнеса, связанного с ночной жизнью и всех заинтересованных приглашают высказать свои идеи и замечания до 23 июня.
Впервые стратегия развития уделяет приоритетное внимание ночной жизни Таллинна, охватывая события и деятельность в интервале с 19:00 до 07:00.
Её задача - целенаправленно формировать городскую среду, которая остается активной ночью, обеспечивая разнообразные возможности для передвижения, занятости, отдыха и культурного досуга, поддерживая ночную экономику и учитывая разные ритмы жизни и потребности жителей.
«Последние три с половиной года мы вместе с партнерами работали над тем, чтобы Таллинн был безопасным, разнообразным и доступным для всех даже в ночное время. Сейчас готовится план развития, который объединит сделанные шаги в единое целое и задаст направление для будущих решений. Публичное обсуждение даст возможность высказаться и тем, кто раньше не участвовал в процессе - рассказать, каким они хотят видеть ночной Таллинн. Чем больше разных точек зрения, тем сильнее и справедливее будет итоговый план», - сказала советник по вопросам ночной жизни Таллинна Натали Метс.
Стратегия делает упор на равномерное развитие и доступность ночной жизни во всех районах Таллинна, обеспечение качественной и доступной культурной программы, улучшение условий для ночных работников, а также развитие ночного общественного транспорта и обустройство общественных пространств.
Кроме того, в документе предусмотрено усиление сотрудничества между городскими властями и представителями ночной сферы - предпринимателями, организаторами культурных событий и местными сообществами.
Ознакомиться с документом и внести свои предложения можно до 23 июня по ссылке.
После завершения публичного обсуждения все поступившие предложения будут проанализированы, и при необходимости стратегия будет скорректирована. Утвердить окончательный вариант планируется к концу лета.