Таллинн ждет предложений по развитию ночной жизни города

Впервые стратегия развития уделяет приоритетное внимание ночной жизни Таллинна, охватывая события и деятельность в интервале с 19:00 до 07:00.

Её задача - целенаправленно формировать городскую среду, которая остается активной ночью, обеспечивая разнообразные возможности для передвижения, занятости, отдыха и культурного досуга, поддерживая ночную экономику и учитывая разные ритмы жизни и потребности жителей.

«Последние три с половиной года мы вместе с партнерами работали над тем, чтобы Таллинн был безопасным, разнообразным и доступным для всех даже в ночное время. Сейчас готовится план развития, который объединит сделанные шаги в единое целое и задаст направление для будущих решений. Публичное обсуждение даст возможность высказаться и тем, кто раньше не участвовал в процессе - рассказать, каким они хотят видеть ночной Таллинн. Чем больше разных точек зрения, тем сильнее и справедливее будет итоговый план», - сказала советник по вопросам ночной жизни Таллинна Натали Метс.

Стратегия делает упор на равномерное развитие и доступность ночной жизни во всех районах Таллинна, обеспечение качественной и доступной культурной программы, улучшение условий для ночных работников, а также развитие ночного общественного транспорта и обустройство общественных пространств.

Кроме того, в документе предусмотрено усиление сотрудничества между городскими властями и представителями ночной сферы - предпринимателями, организаторами культурных событий и местными сообществами.

Ознакомиться с документом и внести свои предложения можно до 23 июня по ссылке.