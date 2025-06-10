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Движение трамаев в Кадриорге восстановлено

Обновлено 10 июня 2025, 10:22
Салон трамвая. Иллюстративное фото.

Из-за технической неисправности во вторник утром остановилось движение трамваев в Кадриорге; трамваи скопились на остановке Poska. Транспортное предприятие Tallinna Linnatransport сообщает, что к настоящему моменту движение трамваев уже возобновилось.

Аварийная бригада оперативно устранила технический сбой.

Транспортное предприятие Tallinna Linnatransport информирует, что для возвращения трамвайного движения в положенный график потребуется примерно час.

Компания приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.

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