Движение трамаев в Кадриорге восстановлено

Из-за технической неисправности во вторник утром остановилось движение трамваев в Кадриорге; трамваи скопились на остановке Poska. Транспортное предприятие Tallinna Linnatransport сообщает, что к настоящему моменту движение трамваев уже возобновилось.
Аварийная бригада оперативно устранила технический сбой.
Транспортное предприятие Tallinna Linnatransport информирует, что для возвращения трамвайного движения в положенный график потребуется примерно час.
Компания приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.