Исследование: удовлетворенность жильем зависит от многих факторов

По данным опроса, проведенного по заказу Luminor, три четверти жителей Эстонии довольны своим жильем. Однако в зависимости от возраста, профессии, уровня образования и региона в степени удовлетворенности существуют различия. Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor Хелина Кикас, рассказывает о том, кто больше всего доволен своим жильем и что люди ценят больше всего.
По данным исследования, проведённого по заказу Luminor компанией Norstat, 76% жителей Эстонии очень довольны или скорее довольны своим жильем. 18% респондентов дали своему жилью среднюю оценку.
«Опрос показал, что для жителей Эстонии тишина и покой являются наиболее важными факторами при выборе места жительства. Среди характеристик жилого пространства больше всего ценятся энергоэффективность, звукоизоляция и достаточное количество комнат», - говорит Кикас.
Хотя общая удовлетворенность своим жильём высока, 6% респондентов заявили, что вообще не удовлетворены своим жильем. «Если вы не чувствуете себя комфортно там, где живете, нужно по возможности что-то с этим делать, ведь большая часть вашей жизни проходит дома. Иногда освежающий ремонт может помочь изменить ситуацию, но если, например, не хватает комнат или вы живете в шумном районе, но цените тишину и покой, единственным решением может быть смена места жительства», - добавила руководитель сферы жилищных кредитов Luminor.
Что касается рода занятий, то в наибольшей степени удовлетворены своим жильем специалисты высшего звена (84%), а в наименьшей - рабочие высокой квалификации (68%). Понятно, что самый низкий уровень удовлетворённости наблюдается среди безработных, но даже среди безработных более половины респондентов (63%) любят своё жилье.
Существует различия между возрастными группами: чем старше люди становятся, тем больше они довольны своим жильём. В то время как в возрасте 20 лет удовлетворены своим жильем 71% респондентов, в возрасте 60 лет удовлетворены жильём уже 80% опрошенных.
Аналогичная картина наблюдается и в зависимости от уровня образования. Среди респондентов с основным образованием 73% удовлетворены своим жильем, со средним образованием - 74%, а среди респондентов с высшим образованием удовлетворённость достигает 82%.
«В более молодом возрасте, когда люди только начинают самостоятельную жизнь, покупатели жилья часто имеют более ограниченные возможности. В результате после покупки своего первого жилья они часто испытывают трудности с поиском жилья своей мечты. В более старшем возрасте, когда карьера развивается, а доходы растут, шансы приобрести желаемое жилье гораздо выше. Аналогичная зависимость прослеживается и в отношении уровня образования: люди с высшим образованием, как правило, зарабатывают больше, что делает более доступным приобретение жилья, которым вы действительно будете довольны», - объясняет Кикас.
«Удовлетворенность своим жильем наиболее высока в Южной Эстонии, где примерно восьми из десяти человек (81%) нравится то место, где они живут. На северо-востоке Эстонии, в Ида-Вирумаа, удовлетворенность наиболее скромная. Там довольны своим домом два из трех человек (66%). В Северной, Западной и Центральной Эстонии примерно три из четырех человек (76%) чувствуют себя дома комфортно, что также отражает средний показатель по Эстонии», - добавила она.
Исследование, заказанное Luminor, было проведено в марте компанией Norstat. В опросе приняли участие по 1000 респондентов в возрасте 18-74 лет в каждой из стран Балтии.