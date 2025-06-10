Исследование: удовлетворенность жильем зависит от многих факторов

Аналогичная картина наблюдается и в зависимости от уровня образования. Среди респондентов с основным образованием 73% удовлетворены своим жильем, со средним образованием - 74%, а среди респондентов с высшим образованием удовлетворённость достигает 82%.

«В более молодом возрасте, когда люди только начинают самостоятельную жизнь, покупатели жилья часто имеют более ограниченные возможности. В результате после покупки своего первого жилья они часто испытывают трудности с поиском жилья своей мечты. В более старшем возрасте, когда карьера развивается, а доходы растут, шансы приобрести желаемое жилье гораздо выше. Аналогичная зависимость прослеживается и в отношении уровня образования: люди с высшим образованием, как правило, зарабатывают больше, что делает более доступным приобретение жилья, которым вы действительно будете довольны», - объясняет Кикас.

«Удовлетворенность своим жильем наиболее высока в Южной Эстонии, где примерно восьми из десяти человек (81%) нравится то место, где они живут. На северо-востоке Эстонии, в Ида-Вирумаа, удовлетворенность наиболее скромная. Там довольны своим домом два из трех человек (66%). В Северной, Западной и Центральной Эстонии примерно три из четырех человек (76%) чувствуют себя дома комфортно, что также отражает средний показатель по Эстонии», - добавила она.