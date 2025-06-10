РАЙНЕР САКС Ракетный голод Путина: сколько оружия на самом деле могут производить россияне?

Вчерашний авиаудар российской армии по Украине был осуществлен с использованием 479 беспилотников «шахед» (включая ложные дроны) и 20 ракет различных типов. Хотя первоначально сообщалось, что при атаке были применены и «Искандеры», позже выяснилось, что речь шла о четырех ракетах «Кинжал», пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Кроме того, 10 ракет X-101 были выпущены со стратегических бомбардировщиков X-101, что означает, что в атаке участвовало максимум пять стратегических бомбардировщиков. Также были использованы 3 ракеты X-22, по-видимому, запущенные с бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем, две противорадиолокационные ракеты X-31P и одна крылатая ракета X-35, запущенная из оккупированного Крыма.
Ракеты, выпущенные из района Черного моря, использовались для атаки на Одесскую область, но, по-видимому, они не достигли своих целей. Ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты были направлены на украинский аэродром в Ровенской области, и, по-видимому, у них также возникли проблемы с поражением своих целей.
Подводя итог, можно сказать, что сообщений о попаданиях ракет нет. Российское командование не назвало вчерашние атаки ответом на украинскую операцию 1 июня. Об атаках украинских беспилотников, кажется, сочтено правильным не вспоминать. По официальным данным, российские армейские беспилотники нанесли удары по десяти точкам, но более подробной информации не разглашается.
За время атаки поступали сообщения об одном раненом человеке, что говорит о том, что на этот раз люди восприняли предупреждения очень серьезно и укрылись. Чуть более серьезные последствия вызвала атака тактической авиации планирующими бомбами на Запорожье, где были повреждены семь жилых домов.
По всей видимости, вчера Украина также пыталась нанести упреждающий удар. Так, вчера вечером беспилотники нанесли удар по аэродрому в Нижегородской области, где базируются истребители МиГ-31. Это единственные самолеты, которые могут нести ракеты «Кинжал». По украинским данным, один такой самолет был уничтожен, равно как и один штурмовик Су-34. По неподтвержденным данным, еще два армейских аэродрома подверглись атакам беспилотников.
Российская армия провела еще одну масштабную атаку беспилотников сегодня ночью. На юге целью стал город Одесса, где пострадали женская больница и жилые дома. На данный момент есть сообщения об одном погибшем. Киев был атакован беспилотниками и баллистической ракетой. Сообщалось о пожарах в нескольких разных районах города.
Украинские беспилотники атаковали несколько производственных предприятий в России вчера вечером и сегодня ночью.
О производственных мощностях России
Российское командование в основном использует иранские беспилотники для авиаударов, доля ракет незначительна по сравнению с 2023 и 2024 годами. На сегодняшний день разработанные новые тактики с использованием иранских беспилотников увеличили количество попаданий в цели, в то время как украинская ПВО по-прежнему лучше справляется с ракетами.
Данные разведки и оценки того, сколько ракет в настоящее время может произвести российская военная промышленность, постоянно появляются в СМИ.
Например, в случае с «Искандерами» украинская военная разведка оценивает, что производство увеличилось с 40 ракет в месяц до 60 ракет (примерно 700 в год). Во вчерашнем выступлении генеральный секретарь НАТО заявил, что Россия производит 200 ракет «Искандер» в год. Некоторые издания, ссылаясь на неясные источники, опубликовали информацию о том, что в год производится 1400 баллистических ракет «Искандер».
Что касается беспилотников «Шахед», то украинская разведка оценивает, что российская промышленность в настоящее время способна производить более 200 ударных беспилотников и более 200 ложных беспилотников в месяц. Российское командование наверняка атаковало бы ракетами чаще, чем сейчас, если бы это было возможно.
Причина, вероятно, в совокупности нескольких факторов. Атаки существенно затрудняются нехваткой ракет, очень низкой эффективностью крылатых ракет и украинскими атаками на инфраструктуру российской армии на территории России. В целом можно сказать, что атаковать «Шахедами» дешевле, и в настоящее время они лучше справляются со своей задачей.
Цель - как можно чаще поражать жилые кварталы городов и обеспечивать постоянное освещение в СМИ. Для России это уже было бы достижением, если бы люди, уехавшие ранее, не возвращались в Украину, а количество беженцев вместо этого увеличивалось.
Продолжается обмен пленными
Украина и Россия вчера начали обмен военнопленными, согласованный на последних переговорах в Стамбуле. По словам президента Украины, вчера вернулись раненые бойцы и те, кому меньше 25 лет.
На первый взгляд, обмен молодыми военнопленными, похоже, выглядит как пожелание со стороны Украины и как уступка со стороны России. Поскольку ожидается, что обмен пленными продолжится в ближайшие дни, украинские официальные лица сегодня не сделали никаких громких заявлений.
Ситуация на фронтах
Больших изменений в активности российской армии на фронтах нет. Активность тактической авиации снова снизилась, но такие большие амплитудные колебания активности не являются чем-то необычным. Погода также влияет на активность российской авиации в довольно значительной степени.
На направлении Курск/Сумы/Белгород атаки российских подразделений очень интенсивны, но больших изменений в обстановке нет. Украинской армии удалось захватить полевой командный пункт 155-й бригады морской пехоты российской армии в городе Рыльск в Курской области. По данным источников в украинской армии, российское командование перебрасывает на это направление резервы с Южного фронта и из оккупированного Крыма.
Это не самое простое логистическое мероприятие. Такие действия свидетельствуют о том, что у российского командования нет крупных отдельных резервов.
На харьковском направлении активность российских подразделений вчера была несколько выше, но никаких изменений на линии фронта нет.
На Купянском направлении активность российских подразделений немного возросла, а на Лиманском направлении она снизилась. На Северском направлении российская армия действовала пассивно. Ситуация не изменилась.
В районе Бахмута продолжаются рутинные позиционные бои в районе Часова Яра и города Торецк. Серьезных изменений в дислокации войск не произошло.
Продолжаются активные атаки в районе Покровска, но вчера российским подразделениям не удалось продвинуться. Продолжается сильное давление на украинские позиции юго-западнее Донецка.
Российские официальные лица продолжили информационную кампанию о продвижении российских подразделений в Днепропетровской области. Украинская армия опровергла все эти сообщения. Похоже, эта кампания также не пользуется большой популярностью в российских социальных сетях.
На Южном фронте было несколько отдельных атак в направлении Гуляйполя и Орехова. На островах Днепра российская армия предприняла четыре попытки высадить небольшие десанты, но только теряла солдат.