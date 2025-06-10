РАЙНЕР САКС Ракетный голод Путина: сколько оружия на самом деле могут производить россияне?

Кроме того, 10 ракет X-101 были выпущены со стратегических бомбардировщиков X-101, что означает, что в атаке участвовало максимум пять стратегических бомбардировщиков. Также были использованы 3 ракеты X-22, по-видимому, запущенные с бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем, две противорадиолокационные ракеты X-31P и одна крылатая ракета X-35, запущенная из оккупированного Крыма.

Ракеты, выпущенные из района Черного моря, использовались для атаки на Одесскую область, но, по-видимому, они не достигли своих целей. Ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты были направлены на украинский аэродром в Ровенской области, и, по-видимому, у них также возникли проблемы с поражением своих целей.

Подводя итог, можно сказать, что сообщений о попаданиях ракет нет. Российское командование не назвало вчерашние атаки ответом на украинскую операцию 1 июня. Об атаках украинских беспилотников, кажется, сочтено правильным не вспоминать. По официальным данным, российские армейские беспилотники нанесли удары по десяти точкам, но более подробной информации не разглашается.

За время атаки поступали сообщения об одном раненом человеке, что говорит о том, что на этот раз люди восприняли предупреждения очень серьезно и укрылись. Чуть более серьезные последствия вызвала атака тактической авиации планирующими бомбами на Запорожье, где были повреждены семь жилых домов.