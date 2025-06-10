БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ Наступил пик распространения африканской чумы свиней

Как сообщил Олев Калда, руководитель отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия, сезон африканской чумы свиней в соседних странах начался с Латвии: «Первое зараженное хозяйство было обнаружено уже 8 мая в Латвии. В более удаленных странах, таких как Украина, Румыния, Молдова и Словакия, случаи АЧС на свиноводческих фермах также были зафиксированы в мае».

В Эстонии также сохраняется высокий риск попадания АЧС на животноводческие предприятия. «В этом году в восьми уездах Эстонии было обнаружено в общей сложности 44 диких кабана с положительным результатом на АЧС. Наибольшее число зараженных диких кабанов выявлено в уездах Пыльвамаа и Йыгевамаа. Это указывает на то, что вирус АЧС, несмотря на более чем десятилетнее распространение, продолжает циркулировать среди диких кабанов и остается угрозой для свиноводческих хозяйств», - объяснил Калда.

Последние вспышки АЧС среди домашних свиней в Эстонии были зарегистрированы в июле 2023 года, когда вирус обнаружили на двух свиноводческих фермах, и в результате было уничтожено около 9400 животных. В обоих случаях источником заражения стали дикие кабаны с положительным результатом на АЧС, найденные менее чем в 10 километрах от этих ферм.

Ответственность за здоровье свиней остается за свиноводами, которые могут снизить риск заражения АЧС, строго соблюдая меры биобезопасности. Рекомендуется пересмотреть и при необходимости усилить эти меры, а также напомнить сотрудникам о важности их соблюдения.

О заболевании или гибели животных владелец должен незамедлительно сообщить уполномоченному ветеринару уезда или региональному представительству Департамента сельского хозяйства и продовольствия.