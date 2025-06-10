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Медик скорой помощи пришел на работу в состоянии наркотического опьянения, трудовой договор уже расторгнут

Перевод: Павел Соболев
Машины Karell Kiirabi. Иллюстративное фото.

В пятницу утром на базе скорой помощи в Тапа развернулись события, которые на первый взгляд кажутся невероятными. Член правления Karell Kiirabi и региональный руководитель компании в зоне Харью-Виру Ынне Бартошевич признала, что это был крайне прискорбный инцидент и что руководитель бригады парамедиков больше не работает в скорой помощи.

Рано утром в пятницу порталу Virumaa Teataja стало известно, что руководитель бригады скорой, приехав на работу, вел себя странно. Опытные коллеги вызвали полицию. «Полицейские, прибывшие на место происшествия, провели экспресс-тест на наркотики у работника скорой помощи, который дал положительный результат сразу на несколько наркотических веществ», - сказала Рагне Кейск, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

​Насколько известно редакции, тест дал положительный результат как минимум на три вещества, среди которых тетрагидроканнабинол, кокаин и фентанил. У сотрудника был взят дополнительный образец для более тщательного обследования. Полиция возбудила уголовное дело по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, чтобы установить точные обстоятельства инцидента, поскольку мужчина приехал в Тапа из Таллинна на работу на своей личной машине.

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