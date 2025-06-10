Медик скорой помощи пришел на работу в состоянии наркотического опьянения, трудовой договор уже расторгнут

Рано утром в пятницу порталу Virumaa Teataja стало известно, что руководитель бригады скорой, приехав на работу, вел себя странно. Опытные коллеги вызвали полицию. «Полицейские, прибывшие на место происшествия, провели экспресс-тест на наркотики у работника скорой помощи, который дал положительный результат сразу на несколько наркотических веществ», - сказала Рагне Кейск, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

​Насколько известно редакции, тест дал положительный результат как минимум на три вещества, среди которых тетрагидроканнабинол, кокаин и фентанил. У сотрудника был взят дополнительный образец для более тщательного обследования. Полиция возбудила уголовное дело по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, чтобы установить точные обстоятельства инцидента, поскольку мужчина приехал в Тапа из Таллинна на работу на своей личной машине.