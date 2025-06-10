Медик скорой помощи пришел на работу в состоянии наркотического опьянения, трудовой договор уже расторгнут

В пятницу утром на базе скорой помощи в Тапа развернулись события, которые на первый взгляд кажутся невероятными. Член правления Karell Kiirabi и региональный руководитель компании в зоне Харью-Виру Ынне Бартошевич признала, что это был крайне прискорбный инцидент и что руководитель бригады парамедиков больше не работает в скорой помощи.
Рано утром в пятницу порталу Virumaa Teataja стало известно, что руководитель бригады скорой, приехав на работу, вел себя странно. Опытные коллеги вызвали полицию. «Полицейские, прибывшие на место происшествия, провели экспресс-тест на наркотики у работника скорой помощи, который дал положительный результат сразу на несколько наркотических веществ», - сказала Рагне Кейск, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.